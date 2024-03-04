ФСИН опровергла информацию о согласовании УДО актера Ефремова

Таким образом представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство Ефремова об УДО и направило документы в суд.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - указали в пресс-службе.

О возможном освобождении актера заявил Telegram-канал Mash.

Эту информацию подтвердил и председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Он отметил, что окончательное решение останется за судом. Позже Telegram-канал Shot опубликовал сообщение о двух нарушениях , которые могут испортить характеристику отбывающему срок артисту.