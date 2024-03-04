04 марта 2024, 18:43

ФСИН опровергла информацию о согласовании УДО актера Ефремова

РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Таким образом представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство Ефремова об УДО и направило документы в суд.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - указали в пресс-службе.

О возможном освобождении актера заявил Telegram-канал Mash.

Эту информацию подтвердил и председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Он отметил, что окончательное решение останется за судом. Позже Telegram-канал Shot опубликовал сообщение о двух нарушениях , которые могут испортить характеристику отбывающему срок артисту.

Суд ФСИН УДО Михаил Ефремов
04 марта 2024, 18:59
Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Она попросила своих подписчиков в социальных сетях помочь выбрать дату ее свадьбы. На это обратил внимание портал Womanhit.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», - написала звезда на личной странице.

Недавно ведущая поразила поклонников новостью о том, что ее сердце больше не свободно.

«Я люблю и любима», - поделилась она.

Позже артистка дала понять, что ее отношения вошли в новую фазу, намекнув на возможную свадьбу. Личность поклонника Бузовой пока остается загадкой.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. По словам певицы, она с головой погрузилась в работу и у нее нет времени на ненавистников.

Ольга Бузова Свадьбы Отношения
04 марта 2024, 18:48
Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров удалил из своих страниц в социальных сетях запись о новой композиции Аллы Пугачевой, в которой признавался в любви Примадонне. На это обратила внимание издание «Фонтанка».

Народный артист России Филипп Киркоров удалил из своих страниц в социальных сетях запись о новой композиции Аллы Пугачевой, в которой признавался в любви Примадонне. На это обратила внимание издание « Фонтанка ».

Накануне певец поделился ее новым треком «Не беспокойся за меня», сопроводив подборкой с видео совместных выступлений и трогательной надписью.

«Пой, Алла! Люблю», - написал Киркоров.

Теперь эти материалы исчезли из аккаунтов исполнителя в Instagram* и «ВКонтакте». О причинах удаления певец ничего не сообщил.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров не стал опускать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Вполне вероятно, что артист анонсирует тур для соскучившихся фанатов ближе к лету.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Филипп Киркоров Соцсети Алла Пугачева
04 марта 2024, 18:08
Орбакайте выиграла суд у сахалинского бизнесмена
РИА «Новости»
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Певице Кристине Орбакайте удалось отсудить пять тысяч рублей у предпринимателя из Южно-Сахалинска. Судебные разбирательства длились два года из-за сорвавшегося концерта артистки, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2022 году Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске. Предприниматель Николай Жданов взял в аренду зал за 321 тысячу рублей, но певица не появилась.

Организатор подал на нее в суд, так как деньги сгорели. В свою очередь, защита певицы утверждала, что бизнесмен сам отменил мероприятие.

В итоге суд решил только частично возместить Орбакайте затраты на адвокатов в размере пяти тысяч рублей. При этом артистка требовала 30 тысяч.

Ранее Орбакайте сообщила журналистам, что ее выступление в Москве состоится. Она уточнила, что не уезжала из России и планирует жить в своей стране.

Суд Концерты
04 марта 2024, 17:50
Пугачева закатила вечеринку на яхте в честь наступления весны
РИА «Новости»
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Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов, сообщило издание Starhit. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны», - написала Пугачева в своих соцсетях.

Комментаторы под постом отметили, что на фоне играет украинская песня «Ой, на горi два дубки».

Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: « Весну разрешаю !».

Уехав из России, возможности встречать весну с поклонниками она лишилась, но решила сохранить многолетнюю традицию.

Недавно Примадонна выпустила новый альбом впервые за 16 лет. Он вышел на стриминговых площадках 1 марта. В него вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году, а также несколько новых композиций.

Праздники Алла Пугачева

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