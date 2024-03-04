Фотограф отсудил у Юлии Высоцкой 40 тысяч рублей за снимки еды

По данным канала, один из фотографов обнаружил свои работы на портале Высоцкой «Едим дома». Он был возмущен несанкционированным использованием своих снимков и их обрезкой, что, по его мнению, нарушало его права на интеллектуальную собственность.

Фотограф обратился к администрации сайта через компанию, занимающуюся правовой защитой авторских прав, с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки. Однако со стороны Высоцкой ответа не поступило.

Суд удовлетворил иск частично, обязав ведущую выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за использование фотографий без разрешения и удалить их с сайта Ранее «Яндексу» предъявили иск на 200 миллионов рублей за использование голоса Веры Брежневой в навигаторе. Певица известна своими заявлениями о поддержке ВСУ.