05 марта 2024, 17:55

Фадеев рассказал о новом составе Serebro

РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении группы Serebro. Об этом о сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

«Скоро сделаем. Думаю, вас удивит. Двое [участниц] есть, активно ищем третью», - рассказал он.

Продюсер также рассказал и о старом составе группы. По его словам, предыдущий проект Serebro был прекрасным и ужасным одновременно.

«Это был главный кошмар моей жизни», - написал продюсер.

Кроме того, Фадеев добавил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

В октябре 2019 года продюсер объявил о прекращении работы своего лейбла MALFA и разрыве контрактов со всеми артистами. Таким образом, права на песни и имена остались за исполнителями. При этом всю музыку группы Serebro он передал экс-солистке коллектива Ольге Серябкиной.

Ранее Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за собой и своим языком. Он высказал недоумение, почему покинувшие Родину звезды продолжают оскорблять страну.

Песни Россия Музыка
05 марта 2024, 17:04
«Чемоданчик разобрала». Лолита рассказала о возвращении в Россию
Global Look Press
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Российская певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. В своих соцсетях она сообщила поклонникам о возвращении в Россию.

«Чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств», - поделилась артистка.

Она рассказала, что прилетела в Москву в 03:00, путешествие выдалось для нее тяжелым из-за нарушения режима дня.

Певица запаслась аксессуарами для уборки, намекнув, что быстрого возвращения на сцену она не ждет. В ближайшее время она планирует заниматься домашними делами.

Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку.

Ранее звезда несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой, но тщетно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Лолита Милявская Москва
05 марта 2024, 14:08
Басков высмеял Shaman’а на концерте
Global Look Press
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На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На сцене концертного зала выступили Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Выступление было приурочено к Международному женскому дню.

После того, как Shaman исполнил композицию «Ты - моя», одна из поклонниц преподнесла ему скромную розу, Басков, привыкший к огромным букетам от слушателей, не удержался от комментария.

«С одного цветочка тоже неплохо начинать» - пошутил он.

Дронов, в свою очередь, не отреагировал на колкий выпад, а поблагодарил слушательниц и поздравил их с наступающим 8 Марта, после чего покинул сцену.

Ранее на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили папку с компроматом на Shaman’а. Певца обвинили в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Скандалы Концерты Николай Басков Shaman
05 марта 2024, 13:44
«Пошло и дешево». Ходченкова шокировала подписчиков откровенным снимком
Global Look Press
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Светлана Ходченкова разместила в своем аккаунте в запрещенной соцсети провокационное фото из отпуска. Подписчиков шокировал креатив от актрисы, они даже забеспокоилась о ее душевном состоянии.

На снимке Ходченкова сидит перед зеркалом с широко расставленными ногами, демонстрируя зону бикини, прикрытую серебристым купальником.

Контент возмутил пользователей Сети, на автора посыпались гневные комментарии. В итоге актриса решила удались неуместное фото, но общественность уже не остановить - люди стали писать под другими снимками артистки.

«Час от часу не легче», «Ну все, понеслось», «Светлана, у вас все в порядке? Мы все равно вас любим», «Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Светлану взломали?», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», - написали комментаторы.

Ранее наряд певицы Ларисы Долиной на модном показе назвали издевательством над российским флагом. Певица вышла на подиум в триколоре.

Фото Актеры
05 марта 2024, 13:30
«На коленях еще приползут». Михайлов жестко высказался об уехавших из России артистах
РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов на одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

Когда журналисты задали звезде вопрос о недавно вышедшем альбоме Аллы Пугачевой и поинтересовались, следует ли ей в данный момент писать новые песни, Михайлов не стал сдерживаться. Он высказался резко против тех коллег, кто не только покинули пределы России, но и выразили негативное отношение к своей Родине.

«Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», - заявил певец.

Он подчеркнул важность связи между артистом и его поклонниками, указав на то, что именно покупка билетов на концерты и поддержка зрителей делает кого-то знаменитостью.

Михайлов также осудил высказывания в адрес страны, на поддержке чьих граждан строилась карьера многих исполнителей, и назвал такое поведение неприемлемым. Он настоял на том, что артистам не следует критиковать страну, которая предоставила им возможности для превращения в звезд.

Стало известно, что наряду со многими другими артистами певец вошел в состав «Команды Путина».

Концерты Стас Михайлов

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