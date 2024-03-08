«Это недостойно». Пригожин раскритиковал Пугачеву после слов о Стасе Михайлове

По его словам, артистка, которую когда-то считали главной российской звездой, не должна была опускаться до такого уровня шуток.

«Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня - это недостойно. Это просто не ее уровень делать такие вещи. Стас ничего оскорбительного не сказал», - заявил продюсер.

Он отметил, что когда покинувшие Россию звезды вернутся на родину, то им станет стыдно за прошлые поступки. Пугачева поступила нелогично по отношению к своей стране. А что касается конфликта, который начался унижениями и шутками - «это как-то даже не смешно», считает Пригожин.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».