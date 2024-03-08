08 марта 2024, 04:15

«Это недостойно». Пригожин раскритиковал Пугачеву после слов о Стасе Михайлове

РИА «Новости»
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Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал вокалиста Стаса Михайлова после конфликта с певицей Аллой Пугачевой. Свое мнение он высказал в беседе с «Газета.ru».

По его словам, артистка, которую когда-то считали главной российской звездой, не должна была опускаться до такого уровня шуток.

«Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня - это недостойно. Это просто не ее уровень делать такие вещи. Стас ничего оскорбительного не сказал», - заявил продюсер.

Он отметил, что когда покинувшие Россию звезды вернутся на родину, то им станет стыдно за прошлые поступки. Пугачева поступила нелогично по отношению к своей стране. А что касается конфликта, который начался унижениями и шутками - «это как-то даже не смешно», считает Пригожин.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».

Россия Алла Пугачева Стас Михайлов Иосиф Пригожин
08 марта 2024, 04:25
Ляйсан Утяшева уехала из России
РИА «Новости»
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Телеведущая Ляйсан Утяшева анонсировала старт нового реалити-шоу «Выжить в …» о выживании в экстремальных условиях. Об этом она написала в своих соцсетях. Вместе с мужем, комиком Павлом Волей, они уже выехали из России и отправились к месту съемок.

«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки „Выжить в…“. Где - пока секрет, но что-то я вам показывать буду», - заинтриговала подписчиков Утяшева.

Это третий сезон проекта, который Утяшева ведет вместе со своим супругом. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки, но показала несколько образов для шоу.

На съемках второго сезона певица Юлия Паршута устроила драку с участницей народной команды Кристиной Орловой во время очередного испытания. Ведущему пришлось изменить правила игры.

Драки Правила Шоу-бизнес
07 марта 2024, 18:26
Актрисе Гришаевой вызвали скорую из-за судорог
Global Look Press
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У актрисы Нонны Гришаевой резко ухудшилось самочувствие. Ей потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 52-летняя актриса Нонна Гришаева находилась у себя дома в Новой Москве. В один момент она почувствовала себя плохо: ее охватила боль в животе и понизилось давление. Кроме того, у артистки начались судороги. Свекор Гришаевой сразу же вызвал бригаду скорой.

Baza уточнила, что прибывшие медики оказали всю необходимую помощь звезде. После этого она отказалась ехать в больницу.

В свою очередь Telegram-канал Mash заявил, что с заслуженной артисткой России все в порядке. По словам Гришаевой, сообщения в СМИ о ее состоянии сильно преувеличены.

Накануне певец Ираклий Пирцхалава во время съемок музыкального клипа повредил колено. Коллегам пришлось срочно вызывать на площадку врачей для артиста, чтобы ему сделали обезболивающий укол.

Болезни Актеры
07 марта 2024, 18:07
Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену
Global Look Press
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Продюсер Павел Рудченко предложил певице Лолите Милявской заняться благотворительностью, чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке. О вариантах возвращения звезды на российскую сцену он рассказал изданию News.ru.

Лолита оказалась одной из немногих, кто не поторопился с извинениями за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица все же признала свою ошибку, однако организаторы концертов не спешат возобновлять с ней работу.

Скучающая без выступлений Лолит занялась домашними растениями и даже выставила ультиматум: если ей не вернут работу, она «выйдет на улицы с секатором».

Продюсер Рудченко дал менеджерам певицы совет, как она могла бы восстановить репутацию. Он порекомендовал Лолите пойти по стопам Анны Асти и заняться благотворительностью.

«Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое», - сказал продюсер.

Он считает, что шанс на возвращение на сцену у певицы есть.

«Определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», - заявил Рудченко.

Так, засветившаяся на скандальной вечеринке Анна Асти вернется на сцену уже 8 марта. Она выступит на ВДНХ в Москве вместе с Niletto и Лешей Свик.

Благотворительность Доходы Концерты Работа Лолита Милявская
07 марта 2024, 17:24
Актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок оргии
РИА «Новости»
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Британский актер Джеймс Макэвой разбил колено во время съемок интимной сцены в новом триллере «Включите солнце». Он рассказал об этом в интервью для подкаста Restless Natives.

В одном из эпизодов фильма персонаж Макэвоя и его партнерша, Альмудена Амор, оказываются участниками оргии. Во время работы над этой сценой поглощенного процессом актера неожиданно схватил и укусил за шею кто-то из участников съемки. Испугавшись, он упал с кровати и в итоге разбил колено.

«Были хардкорные танцы, много поцелуев и прикосновений. Мы все выпили много виски», - рассказал актер.

В 2018 году Макэвой получил травму на съемках «Оно-2». Тогда он сообщил в социальных сетях о том, что повредил бедро во время схватки с Пеннивайзом.

Ранее индийский актер Шридхар скоропостижно скончался на съемках фильма. Во время работы мужчине стало плохо и он начал задыхаться.

Фильмы Работа Актеры

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