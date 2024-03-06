«Еще неделя и начну мычать». Кудрявцева пожаловалась на деградацию

«На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю как люди жрут! Еще неделя на больничном и я начну мычать, прости Господи», - написала она.

Кудрявцева пояснила, что ее новым увлечением по стали просмотры по ночам видео, на которых люди едят.

Этот жанр называется «мукбанк». Он зародился в Корее почти 10 лет назад. Суть видеоблогинга заключается в поедании большого количества еды на камеру.

Ранее телеведущей диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. Кудрявцева назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром».

Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале , что за это время начала деградировать.