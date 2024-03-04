Джиган и Самойлова признались, что планируют пятого ребенка

По словам исполнителя, они уже задумались об этом, причем и в доме имеется свободная комната.

«На подходе», - добавила Самойлова.

Рэпер и модель даже с полом ребенка достигли консенсуса, отметив, что хотят девочку. По их словам, если родится мальчик, то возможна конкуренция между старшим и младшим сыновьями.

Сейчас пара воспитывает троих дочерей и сына. Джиган и Самойлова вместе уже 12 лет, но семейная жизнь не обходится без скандалов, в том числе из-за загулов исполнителя.

В начале февраля пара исполнила мечту диско-бабушки Лидии Витальевны из Сыктывкара, пригласив пенсионерку в Москву.

Ранее певец Сергей Лазарев пообещал найти и оплатить Лидии Витальевне, которой особо негде жить, новое съемное жилье.