03 марта 2024, 23:46

Дочь Началовой рассказала, почему ее мать не согласилась на ампутацию

РИА «Новости»
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Певица Юлия Началова не согласилась на ампутацию, хотя эта операция могла бы спасти ей жизни. Все из-за того, что она всегда стремилась к идеальной внешности. Об этом рассказала дочь артистки Вера Алдонина. Ее слова привел Пятый канал.

Алдонина призналась, что внешность была очень важна для ее матери, поэтому она ни за что бы не согласилась на ампутацию ноги. Кроме того, у певицы были проблемы с самооценкой.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», - объяснила дочь исполнительницы.

Ранее отец певицы композитор Виктор Началов признался, что винит себя в смерти дочери. Он жалеет, что не смог вовремя настоять на госпитализации Юлии Началовой и удалении стопы.

Юлий Началова ушла из жизни пять лет назад - в марте 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу госпитализировали с осложнением нескольких заболеваний, в том числе, подагры. На фоне ослабленного иммунитета у нее развилась гангрена из-за раны на ноге. Но от ампутации Началова отказалась.

Юлия Началова
03 марта 2024, 23:19
Орбакайте упала во время выступления в Петербурге
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте упала на глазах у зрителей на концерте в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Концерт Орбакайте проходил в БКЗ «Октябрьский». Ближе к концу одного из выступлений артистка спустилась в зал в платье-балахоне из страз, а когда поднялась обратно на сцену, запуталась в наряде и упала.

К этому моменту песня уже заканчивалась. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней. Орбакайте дождалась танцоров, которые подняли ее.

«Снимайте платье», - сказала иронично она.

За кулисами певица надела другое платье и продолжила концертную программу, периодически шутя о своем падении.

Ранее стало известно, что петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт Кристины Орбакайте. В начале февраля ее концерт отменили во Владивостоке.

Санкт-Петербург Концерты Песни Видео
03 марта 2024, 23:07
Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге
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Канадский актер и спортивный комментатор Пол Уд, известный по сериалу «Парни», умер после операции на мозге. Ему было 69 лет. Об этом сообщила газета 24heures.ca.

По данным издания, Пол Уд несколько лет боролся с раком мозга. Во время болезни он продолжал работать и писать сценарии. Неделю назад врачи удалили актеру опухоль.

«К сожалению, его сердце внезапно остановилось в результате осложнений. Опухоль прервала его жизненный путь», - сообщила сестра актера Иоганна.

Сериал «Парни» был одним из самых успешных канадских телепроектов. Он выходил с 1997 по 2007 год и рассказывал о жизни мужчин, увлеченных хоккеем. Уд сыграл в сериале вратаря Фернана. Кроме того, он был известен в качестве спортивного комментатора и аналитика хоккейных матчей.

Сериалы Болезни Канада Хоккей Врачи Мужчины Актеры
03 марта 2024, 21:59
Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге
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Полицейские сорвали концерт исполнителя Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) в Санкт-Петербурге. Блогера увели со сцены на глазах у посетителей клуба, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.

Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper.

Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.

В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.

Санкт-Петербург Концерты Полиция
03 марта 2024, 21:32
Умер актер Геннадий Киселев
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Актер Рязанского театра драмы и ветеран сцены Геннадий Киселев скончался на 73-м году жизни в субботу, 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«По-разному складываются актерские судьбы. Было время, когда Геннадий Петрович играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела. Светлая память Артисту», - написали в некрологе.

Киселев весь свой творческий путь посвятил Рязанскому драмтеатру, в который попал по распределению после окончания Саратовского театрального училища, причем с красным дипломом.

Он играл главные роли, но когда перестал часто появляться на сцене, то начал готовить чтецкие программы. Коллеги отметили, что Киселев ярко и темпераментно читал стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, рязанских поэтов. Также он участвовал в различных конкурсах, причем весьма успешно.

Смертность Актеры

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