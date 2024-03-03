Дочь Началовой рассказала, почему ее мать не согласилась на ампутацию

Алдонина призналась, что внешность была очень важна для ее матери, поэтому она ни за что бы не согласилась на ампутацию ноги. Кроме того, у певицы были проблемы с самооценкой.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», - объяснила дочь исполнительницы.

Ранее отец певицы композитор Виктор Началов признался, что винит себя в смерти дочери. Он жалеет, что не смог вовремя настоять на госпитализации Юлии Началовой и удалении стопы.

Юлий Началова ушла из жизни пять лет назад - в марте 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу госпитализировали с осложнением нескольких заболеваний, в том числе, подагры. На фоне ослабленного иммунитета у нее развилась гангрена из-за раны на ноге. Но от ампутации Началова отказалась.