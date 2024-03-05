«Девичник с Агатой». Актриса Земцова показала «голое» фото с Муцениеце

На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На сцене концертного зала выступили Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Выступление было приурочено к Международному женскому дню.

После того, как Shaman исполнил композицию «Ты - моя», одна из поклонниц преподнесла ему скромную розу, Басков, привыкший к огромным букетам от слушателей, не удержался от комментария.

«С одного цветочка тоже неплохо начинать» - пошутил он.

Дронов, в свою очередь, не отреагировал на колкий выпад, а поблагодарил слушательниц и поздравил их с наступающим 8 Марта, после чего покинул сцену.

Ранее на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили папку с компроматом на Shaman’а. Певца обвинили в неискренности и нежелании помочь российской армии.