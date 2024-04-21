«Даже Путин не поздравил». Поплавская заявила, что почти все проигнорировали юбилей Пугачевой

«Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями», - отметила артистка.

В этом году, 15 апреля, Пугачевой исполнилось 75 лет.

Поплавская вспомнила, как впервые глава государства поздравил вокалистку с днем рождения в 2000 году, тогда артистке исполнился 51 год. Потом, через четыре года Путин снова поздравил ее с юбилеем. В 2009 году исполнительница лично приняла поздравления, а также орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от Дмитрия Медведева. Уже в 2014 и 2019 годах Путин отправил звезде поздравительные телеграммы. Только в этом году президент не стал поздравлять исполнительницу.

По словам Поплавской, ничего не сказали про 75-летие Пугачевой и на федеральных каналах. Только иностранные агенты и «маленькая группа нетвойнистов» записали на видео «глупые поздравления» с исполнением песен артистки.

Ранее Яна Поплавская возмутилась, что студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» еще не демонтировали. Она показала комментарий возмущенного посетителя телецентра, который заявил, что экскурсоводы с улыбкой и гордостью говорят об Урганте.