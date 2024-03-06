06 марта 2024, 15:07

«Давай, шуруй». Пугачева жестко осадила Михайлова за критику уехавших звезд

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она опубликовала в Instagram* видео, в котором обратилась к артисту.

Пугачева записала видео, на котором сиплым голосом обратилась к певцу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева», - начала она.

Примадонна язвительно заявила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Затем она сказала, что уехавшие исполнители не будут возвращаться на родину.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», - разрешила Михайлову Примадонна.

Ранее Пугачева опубликовала танец под под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Продюсер Павел Рудченко назвал такой поступок «Обыкновенной издевкой».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов
06 марта 2024, 14:51
Ургант опубликовал трогательное послание жене
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети Instagram* фото со своей женой Натальей Кикнадзе и оставил ей трогательное поздравление с днем рождения. На это обратило внимание издание Super.ru.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, в работе у шоумена находятся несколько проектов.

«Главное событие в моей жизни. С днем рождения, моя любовь! Ваня У. 7А класс» - подписал снимок Ургант.

На кадре можно увидеть, как расслабленная и смеющаяся пара гуляет за руку по пляжу на фоне заката. Кроме того, к посту была прикреплена песня «Я не могу без тебя» в исполнении телеведущего под псевдонимом Гриша Ургант.

Фото Иван Ургант
06 марта 2024, 14:40
Бывшая стриптизерша пригрозила слить голые фото принца Гарри
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая стриптизерша Кэрри Ройял, которой сейчас 52 года, пообещала опубликовать интимные фото принца Гарри. Она сделала снимки в 2012 году на частной вечеринке в номере отеля Wynn Las Vegas, сообщило издание The Sun.

Ройял заявила, что в ее распоряжении имеются эксклюзивные фотографии принца Гарри, которые она планирует выложить на платной основе в своем аккаунте OnlyFans. Наследнику престола на тот момент было 27 лет.

«У меня есть фотографии у бассейна и снимки голого Гарри. Люди будут шокированы ими», - рассказала Ройял.

Она уже продала на аукционе черные трусы, которые подарил ей принц Гарри в тот день в Лас-Вегасе. Кэрри вспоминает, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.

Снимки с той вечеринки со стриптизершами, на которых герцог Сассекский запечатлен полностью обнаженным в компании неизвестной девушки, 12 лет назад уже попадали в СМИ и произвели фурор.

Ранее принц Гарри заявил о возвращении с женой и детьми на родину. Последние три года он жил с семьей в Калифорнии.

Фото Принц Гарри
06 марта 2024, 13:33
Орбакайте сбежала после концерта в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Кристина Орбакайте сбежала от журналистов после своего концерта в московском баре Petter через черный ход, скрывшись под капюшоном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, начало концерта Орбакайте задержалось на 40 минут. Выступление длилось всего около часа. Хотя зал не был заполнен до отказа - на выступление собралось приблизительно 70 человек - пространство в небольшом заведении пришлось максимально использовать, сдвигая столы. Продать полностью все билеты организаторам не удалось. Однако собравшиеся отдали за них в среднем около 15 тысяч рублей.

Кроме того, во время концерта у певицы возникли проблемы с микрофоном. В завершение выступления Кристина исполнила песню своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» и выразила благодарность всем пришедшим за поддержку.

Ранее Орбакайте опровергла слухи об отмене своих выступлений в России и заявила, что живет в России. Она также заявила о планах выступить перед бойцами СВО.

Концерты Россия Музыка
06 марта 2024, 13:19
«Еще неделя и начну мычать». Кудрявцева пожаловалась на деградацию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале, что за это время начала деградировать.

«На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю как люди жрут! Еще неделя на больничном и я начну мычать, прости Господи», - написала она.

Кудрявцева пояснила, что ее новым увлечением по стали просмотры по ночам видео, на которых люди едят.

Этот жанр называется «мукбанк». Он зародился в Корее почти 10 лет назад. Суть видеоблогинга заключается в поедании большого количества еды на камеру.

Ранее телеведущей диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. Кудрявцева назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром».

Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале , что за это время начала деградировать.

Еда Болезни Видео Лера Кудрявцева

Новости по теме