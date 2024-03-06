«Давай, шуруй». Пугачева жестко осадила Михайлова за критику уехавших звезд

Пугачева записала видео, на котором сиплым голосом обратилась к певцу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева», - начала она.

Примадонна язвительно заявила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Затем она сказала, что уехавшие исполнители не будут возвращаться на родину.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», - разрешила Михайлову Примадонна.

Ранее Пугачева опубликовала танец под под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Продюсер Павел Рудченко назвал такой поступок «Обыкновенной издевкой».

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