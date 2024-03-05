«Чемоданчик разобрала». Лолита рассказала о возвращении в Россию

«Чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств», - поделилась артистка.

Она рассказала, что прилетела в Москву в 03:00, путешествие выдалось для нее тяжелым из-за нарушения режима дня.

Певица запаслась аксессуарами для уборки, намекнув, что быстрого возвращения на сцену она не ждет. В ближайшее время она планирует заниматься домашними делами.

Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку.

Ранее звезда несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой, но тщетно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.