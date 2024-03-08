Бывший солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“», - уточнил Рогожин Он пояснил, что после этого актер подписал контракты на участие в съемках в четырех художественных фильмах одновременно.

«Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках»», - отметил экс-солист группы «АукцЫон».

Он пояснил, что по этой же причине Нагиев не стал ведущим премии «Муз-ТВ».

По словам музыканта, актер еще активно снимается в рекламе и других проектах, что увеличивает нагрузку.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о ссоре с актером Дмитрием Нагиевым , который высмеял ее вес. Спустя несколько лет артист извинился за это перед Чеховой.