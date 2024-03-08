08 марта 2024, 09:07

Бывший солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»

РИА «Новости»
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Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости в других проектах. Об этом в RuTube-шоу «Так сказать» сообщил заслуженный артист России, бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин.

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“», - уточнил Рогожин Он пояснил, что после этого актер подписал контракты на участие в съемках в четырех художественных фильмах одновременно.

«Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках»», - отметил экс-солист группы «АукцЫон».

Он пояснил, что по этой же причине Нагиев не стал ведущим премии «Муз-ТВ».

По словам музыканта, актер еще активно снимается в рекламе и других проектах, что увеличивает нагрузку.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о ссоре с актером Дмитрием Нагиевым , который высмеял ее вес. Спустя несколько лет артист извинился за это перед Чеховой.

Кино Шоу Голос Актеры
08 марта 2024, 09:30
Орбакайте вышла на связь после неудачного выступления в московском баре
РИА «Новости»
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На концерте певицы Кристины Орбакайте в московском ресторане из строя вышла техника. Артистка поделилась видео с едва ли не сорванным выступлением в своем Telegram-канале.

«Когда вырубился звук на концерте, поем с любимыми зрителями», - написала она.

Выступление прошло 6 марта в Москве в баре Petter. Поклонникам пришлось подождать звезду около 40 минут, так как она задержалась.

Концерт длился примерно час. Артистку пришли послушать около 70 человек , билеты стоили примерно 15 тысяч рублей.

По окончании выступления Орбакайте не захотела общаться с прессой и покинула заведение через черный ход, скрывая лицо под капюшоном.

Концерты Музыка
08 марта 2024, 05:25
«Ночами плакала». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости», рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», - прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в документальной ленте «Роман Костомаров: рожденный дважды».

В беседе с журналистами после премьеры фильма, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, спикер Кремля назвал фильм феноменальным и отметил целеустремленность и силу воли спортсмена.

Ранее Роман Костомаров поделился с подписчиками видео своего проката на сноуборде. Он отметил, что, несмотря на все сложности, у него это получилось, и пожелал всем здоровья.

Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.

Спортсмены Дмитрий Песков Болезни Фильмы Россия Роман Костомаров
08 марта 2024, 04:25
Ляйсан Утяшева уехала из России
РИА «Новости»
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Телеведущая Ляйсан Утяшева анонсировала старт нового реалити-шоу «Выжить в …» о выживании в экстремальных условиях. Об этом она написала в своих соцсетях. Вместе с мужем, комиком Павлом Волей, они уже выехали из России и отправились к месту съемок.

«Всем привет, дорогие друзья! У меня уже весна, мы ворвались в съемки „Выжить в…“. Где - пока секрет, но что-то я вам показывать буду», - заинтриговала подписчиков Утяшева.

Это третий сезон проекта, который Утяшева ведет вместе со своим супругом. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки, но показала несколько образов для шоу.

На съемках второго сезона певица Юлия Паршута устроила драку с участницей народной команды Кристиной Орловой во время очередного испытания. Ведущему пришлось изменить правила игры.

Драки Правила Шоу-бизнес
08 марта 2024, 04:15
«Это недостойно». Пригожин раскритиковал Пугачеву после слов о Стасе Михайлове
РИА «Новости»
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Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал вокалиста Стаса Михайлова после конфликта с певицей Аллой Пугачевой. Свое мнение он высказал в беседе с «Газета.ru».

По его словам, артистка, которую когда-то считали главной российской звездой, не должна была опускаться до такого уровня шуток.

«Я подобные действия просто не понимаю. Подобные шаги женщины такого уровня - это недостойно. Это просто не ее уровень делать такие вещи. Стас ничего оскорбительного не сказал», - заявил продюсер.

Он отметил, что когда покинувшие Россию звезды вернутся на родину, то им станет стыдно за прошлые поступки. Пугачева поступила нелогично по отношению к своей стране. А что касается конфликта, который начался унижениями и шутками - «это как-то даже не смешно», считает Пригожин.

Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».

Россия Алла Пугачева Стас Михайлов Иосиф Пригожин

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