Бывшая стриптизерша пригрозила слить голые фото принца Гарри

Ройял заявила, что в ее распоряжении имеются эксклюзивные фотографии принца Гарри, которые она планирует выложить на платной основе в своем аккаунте OnlyFans. Наследнику престола на тот момент было 27 лет.

«У меня есть фотографии у бассейна и снимки голого Гарри. Люди будут шокированы ими», - рассказала Ройял.

Она уже продала на аукционе черные трусы, которые подарил ей принц Гарри в тот день в Лас-Вегасе. Кэрри вспоминает, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.

Снимки с той вечеринки со стриптизершами, на которых герцог Сассекский запечатлен полностью обнаженным в компании неизвестной девушки, 12 лет назад уже попадали в СМИ и произвели фурор.

Ранее принц Гарри заявил о возвращении с женой и детьми на родину. Последние три года он жил с семьей в Калифорнии.