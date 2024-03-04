Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», - написала звезда на личной странице.

Недавно ведущая поразила поклонников новостью о том, что ее сердце больше не свободно.

«Я люблю и любима», - поделилась она.

Позже артистка дала понять, что ее отношения вошли в новую фазу, намекнув на возможную свадьбу. Личность поклонника Бузовой пока остается загадкой.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. По словам певицы, она с головой погрузилась в работу и у нее нет времени на ненавистников.