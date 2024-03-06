Барецкий предположил, что Пугачева попала в секту

«Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений, - высказался он.

Таким образом Барецкий объяснил недавние скандальные поступки и нелицеприятные высказывания певицы о коллеге по цеху Стасе Михайлове.

Более того, по мнению шоумена, Михайлову лишнее упоминание в прессе пошло только на пользу.

Барецкий отметил, что действия и слова Пугачевой напомнили ему поведение Алексея Панина, актера, известного своими провокационными выходками. Он также выразил сомнение в том, что российская аудитория сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз» после ее танцев под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка» и заявления о том, что нормальные люди не вернутся в Россию.