06 марта 2024, 17:34

Барецкий предположил, что Пугачева попала в секту

РИА «Новости»
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Продюсер и шоумен Стас Барецкий высказал мнение о том, что известная российская певица Алла Пугачева стала членом какой-то секты. Об этом он сказал это в интервью для News.ru.

«Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений, - высказался он.

Таким образом Барецкий объяснил недавние скандальные поступки и нелицеприятные высказывания певицы о коллеге по цеху Стасе Михайлове.

Более того, по мнению шоумена, Михайлову лишнее упоминание в прессе пошло только на пользу.

Барецкий отметил, что действия и слова Пугачевой напомнили ему поведение Алексея Панина, актера, известного своими провокационными выходками. Он также выразил сомнение в том, что российская аудитория сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз» после ее танцев под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка» и заявления о том, что нормальные люди не вернутся в Россию.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов
06 марта 2024, 17:07
Владимир Вдовиченков стал дедушкой
РИА «Новости»
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Известный российский актер Владимир Вдовиченков поделился радостной новостью с журналистами, сообщив, что впервые стал дедушкой. Его старший сын Леонид, которому 31 год, и его супруга Евгения стали родителями мальчика, получившего имя Михаил. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Внук у артиста родился 2 декабря. Пока что актер видел его только на фотографиях. Актер сказал, что ребенок похож на свою маму Вдовиченков признался, что со своим старшим сыном Леонидом, который проживает в Санкт-Петербурге и работает экскурсоводом, общается не так часто, как ему бы того хотелось. Он добавил, что пока не привык к новому статусу деда.

«Ощущения странные. Смотрю в зеркало: „Дедушка? Вроде пока не похож“, - сказал актер.

Леонид - сын артиста от второго брака с Анной Коневой. У актера также есть дочь Вероника от романа с Ольгой Филипповой, которой сейчас 18 лет. В настоящем, четвертом браке с актрисой Еленой Лядовой.

Ранее жена певца Олега Газманова заявила о пополнении в семействе. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный».

Дети Брак Актеры
06 марта 2024, 16:54
Безруков назвал главную черту русского характера
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Российский актер Сергей Безруков дал определение основной составляющей русского культурного кода. По его словам, национальному характеру больше всего свойственно всепримирение, сообщил NEWS.ru.

«Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало всепримирения такого - народного. Примирение народов мира, если иными словами перефразировать», - отметил актер.

Безруков пояснил, что позиция русского классика основывается на христианских понятиях всепрощения, всепримирения, милосердия и любви.

Он подытожил, что все вышеперечисленное заложено в культурном коде, так как культура не может существовать без человека.

Ранее Безруков сформировал собственный топ фильмов для души. Среди картин, которые артист готов смотреть и пересматривать - «Пять вечеров», «Калина красная».

Актеры
06 марта 2024, 16:14
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» озадачился поиском любой работы после эмиграции
Global Look Press
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Уехавший из России актер российских сериалов Семен Трескунов заявил, что ищет работу в смежных областях. В личном аккаунте Instagram* артист перечислил все свои навыки.

«Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше», - написал он.

Трескунов уточнил, что специальность актера для него потеряла актуальность за два года. Теперь он готов заняться другой деятельностью: от написания песен до копирайтинга. По его словам, за время эмиграции ему удалось стать профессионалом в смежных областях.

Трескунов стал известен благодаря съемкам в сериале «Ивановы-Ивановы». Уезжая в 2022 году за границу, артист нелестно высказался в сторону своего бывшего руководства, а также полил грязью Россию. Своей новой Родиной он назвал Испанию.

Ранее певец Стас Михайлов жестко высказался об уехавших из страны артистах. По его словам, на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Работа Испания Зарплаты Актеры
06 марта 2024, 15:07
«Давай, шуруй». Пугачева жестко осадила Михайлова за критику уехавших звезд
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева жестко отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из России звезды вернутся в страну и будут целовать ноги. Она опубликовала в Instagram* видео, в котором обратилась к артисту.

Пугачева записала видео, на котором сиплым голосом обратилась к певцу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева», - начала она.

Примадонна язвительно заявила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Затем она сказала, что уехавшие исполнители не будут возвращаться на родину.

«Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь», - разрешила Михайлову Примадонна.

Ранее Пугачева опубликовала танец под под украинскую народную композицию «Ой, на горе два дубка». Продюсер Павел Рудченко назвал такой поступок «Обыкновенной издевкой».

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов

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