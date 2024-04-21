21 апреля 2024, 05:51

Астролог предсказал, когда Пугачева вернется на родину

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем. Такое мнение выразила астролог Екатерина Тубис в беседе с Prozvezd.

«Есть ощущение, что Пугачева будет до конца бороться за свое имя и нажитое имущество. В целом для Примадонны этот год семейный, но могут пострадать ее финансы, так как Марс с Сатурном в доме денег создают некий напряженный аспект», - сказала она.

По прогнозу Тубис, артистка может прибыть на родину уже летом этого года. Пугачевой следует позаботиться о своем сердце и органах дыхания. В России у певицы есть врачи, которым она доверяет.

Ранее подруга Пугачевой, телеведущая Кира Прошутинская заявила, что для артистки настали трудные времена. По ее словам, это может быть самый тяжелый период за всю ее жизнь. Женщина поняла настроение исполнительницы благодаря песням.

Россия Алла Пугачева Астрология
21 апреля 2024, 04:53
«Даже Путин не поздравил». Поплавская заявила, что почти все проигнорировали юбилей Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратила внимание, что российский лидер Владимир Путин не поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом звезда написала в Telegram-канале.

«Владимир Путин впервые не поздравил Пугачеву с юбилеем. Ранее он поздравлял певицу со всеми юбилеями», - отметила артистка.

В этом году, 15 апреля, Пугачевой исполнилось 75 лет.

Поплавская вспомнила, как впервые глава государства поздравил вокалистку с днем рождения в 2000 году, тогда артистке исполнился 51 год. Потом, через четыре года Путин снова поздравил ее с юбилеем. В 2009 году исполнительница лично приняла поздравления, а также орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от Дмитрия Медведева. Уже в 2014 и 2019 годах Путин отправил звезде поздравительные телеграммы. Только в этом году президент не стал поздравлять исполнительницу.

По словам Поплавской, ничего не сказали про 75-летие Пугачевой и на федеральных каналах. Только иностранные агенты и «маленькая группа нетвойнистов» записали на видео «глупые поздравления» с исполнением песен артистки.

Ранее Яна Поплавская возмутилась, что студию шоу «Вечерний Ургант» в «Останкино» еще не демонтировали. Она показала комментарий возмущенного посетителя телецентра, который заявил, что экскурсоводы с улыбкой и гордостью говорят об Урганте.

Музыка Алла Пугачева Владимир Путин Иноагенты
21 апреля 2024, 00:59
Орбакайте пригрозили штрафом на 5 миллионов за фонограмму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певицу Кристину Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова привел телеканал «Муз-ТВ».

Он отметил, что в думском комитете поддержали его предложение по поводу наказания звезд, которые вводят публику в заблуждение. Речь идет об артистах, поющих под фонограмму на своих концертах, но не предупреждающих поклонников о записи вместо живого голоса.

Это коснулось Орбакайте, которую в соцсетях обвинили в обмане. По мнению слушателей, на одном из концертов в Санкт-Петербурге вокалистка просто открывала рот под музыку.

Бородин отметил, что это является нарушением прав потребителей. Люди платят деньги, чтобы не только посмотреть на кумира, но и услышать его живое пение.

В ГД поддержали его предложение по маркировке билетов специальной отметкой, если выступления будут исполнять под фонограмму.

«Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф. При повторном нарушении - запрет деятельности. Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», - заявил он.

Как отметили журналисты телеканала, в случае выявления нарушений предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Ранее русскоязычные американцы негативно отреагировали на стоимость билетов на выступление Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Чтобы услышать пение артистки, посетителям надо было потратить от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).

Штрафы Санкт-Петербург Госдума РФ Концерты Соцсети Музыка Деньги
20 апреля 2024, 23:23
Стало известно, что грозит рэперу Платине после задержания на концерте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Латышского рэпера Роберта Плаудиса, известного под псевдонимом Платина, депортируют из России в Латвию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что музыкант находится в Томском областном суде. Ему назначили штраф в размере четырех тысяч рублей. Из страны его вывезут через 10 дней, после вступления в законную силу приговора, до выдворения Платина пробудет в спецприемнике.

Как заявил адвокат музыканта, его подзащитный имеет право подать на апелляцию. В таком случае депортация затянется.

При этом у России с Латвии нет прямой связи. Сейчас правоохранители решают, как мужчину доставят на родину.

Ранее Плаудиса задержали прямо на его концерте в Томске. На артиста составили три административных дела - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка и пребывания в стране.

Задержания Суд Латвия Россия Мужчины Полиция
20 апреля 2024, 05:11
Ума Турман встретилась с актерами «Криминального чтива» в честь 30-летия фильма
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Ума Турман вместе с коллегами по цеху Джоном Траволтой и Сэмюэлем Л. Джексоном встретились в честь 30-летия фильма «Криминальное чтиво» на фестивале классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Boda.

Событие стало важным для артистов, которые получили мировую известность благодаря ролям в этом проекте.

Турман появилась в строгом наряде, состоящем из черной футболки, кардигана и широких штанов. К образу звезда добавила широкий серебряный пояс и сандалии на ремне. Также артистка предпочла нанести легкий макияж, который подчеркнул естественную красоту женщины.

Ранее стало известно, что Ума Турман сделала аборт в 15 лет. Она рассказала об этом журналистам, когда выступала против запрета абортов в Техасе. Звезда призналась, как случайно забеременела в молодом возрасте и решила избавиться от плода, чтобы продолжить актерскую карьеру.

Кино Женщины Фильмы Фестивали Актеры

Новости по теме