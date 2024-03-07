07 марта 2024, 18:26

Актрисе Гришаевой вызвали скорую из-за судорог

Global Look Press
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У актрисы Нонны Гришаевой резко ухудшилось самочувствие. Ей потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 52-летняя актриса Нонна Гришаева находилась у себя дома в Новой Москве. В один момент она почувствовала себя плохо: ее охватила боль в животе и понизилось давление. Кроме того, у артистки начались судороги. Свекор Гришаевой сразу же вызвал бригаду скорой.

Baza уточнила, что прибывшие медики оказали всю необходимую помощь звезде. После этого она отказалась ехать в больницу.

В свою очередь Telegram-канал Mash заявил, что с заслуженной артисткой России все в порядке. По словам Гришаевой, сообщения в СМИ о ее состоянии сильно преувеличены.

Накануне певец Ираклий Пирцхалава во время съемок музыкального клипа повредил колено. Коллегам пришлось срочно вызывать на площадку врачей для артиста, чтобы ему сделали обезболивающий укол.

Болезни Актеры
07 марта 2024, 18:07
Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену
Global Look Press
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Продюсер Павел Рудченко предложил певице Лолите Милявской заняться благотворительностью, чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке. О вариантах возвращения звезды на российскую сцену он рассказал изданию News.ru.

Лолита оказалась одной из немногих, кто не поторопился с извинениями за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица все же признала свою ошибку, однако организаторы концертов не спешат возобновлять с ней работу.

Скучающая без выступлений Лолит занялась домашними растениями и даже выставила ультиматум: если ей не вернут работу, она «выйдет на улицы с секатором».

Продюсер Рудченко дал менеджерам певицы совет, как она могла бы восстановить репутацию. Он порекомендовал Лолите пойти по стопам Анны Асти и заняться благотворительностью.

«Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое», - сказал продюсер.

Он считает, что шанс на возвращение на сцену у певицы есть.

«Определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», - заявил Рудченко.

Так, засветившаяся на скандальной вечеринке Анна Асти вернется на сцену уже 8 марта. Она выступит на ВДНХ в Москве вместе с Niletto и Лешей Свик.

Благотворительность Доходы Концерты Работа Лолита Милявская
07 марта 2024, 17:24
Актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок оргии
РИА «Новости»
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Британский актер Джеймс Макэвой разбил колено во время съемок интимной сцены в новом триллере «Включите солнце». Он рассказал об этом в интервью для подкаста Restless Natives.

В одном из эпизодов фильма персонаж Макэвоя и его партнерша, Альмудена Амор, оказываются участниками оргии. Во время работы над этой сценой поглощенного процессом актера неожиданно схватил и укусил за шею кто-то из участников съемки. Испугавшись, он упал с кровати и в итоге разбил колено.

«Были хардкорные танцы, много поцелуев и прикосновений. Мы все выпили много виски», - рассказал актер.

В 2018 году Макэвой получил травму на съемках «Оно-2». Тогда он сообщил в социальных сетях о том, что повредил бедро во время схватки с Пеннивайзом.

Ранее индийский актер Шридхар скоропостижно скончался на съемках фильма. Во время работы мужчине стало плохо и он начал задыхаться.

Фильмы Работа Актеры
07 марта 2024, 17:11
Не дает покоя. Добровинский — о предложении Бородина оштрафовать Киркорова
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Певец Филипп Киркоров не дает покоя главе Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Таким мнением с «360» поделился адвокат артиста Александр Добровинский.

«То он хотел его лишить звания народного артиста России. Не получилось. Закон не прочел, но поговорил с журналистами, которые законы и подавно не читают. То теперь вытащил на сцену идею Иосифа Давыдовича Кобзона: писать на афишах про „живое исполнение“», - подчеркнул правозащитник.

Он напомнил, что Филипп Киркоров на своих выступлениях поет вживую.

«Так что штрафы по пять миллионов с кого-нибудь другого придется брать. Например, с тех, кто не зная законов РФ, постоянно делает необъяснимые предположения», - заключил Добровинский.

По данным Telegram-канала Mash , Бородин обратился в Госдуму с идеей штрафовать на пять миллионов рублей Инстасамку, Филиппа Киркорова, Анну Асти и остальных музыкантов за выступления под фонограмму.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и его активисты призвали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Причиной стало ее заявление о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Штрафы Законы Филипп Киркоров Россия
07 марта 2024, 14:33
Shaman снял клип в тульском детдоме
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, снял клип на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Об этом он рассказал поклонникам в Telegram-канале.

По словам исполнителя, песню на слова Натальи Касимцевой подарил ему на день рождения Максим Фадеев.

«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас», - рассказал певец.

Для создания клипа он отправился в детский дом в Тульской области и провел целый день в компании воспитанников.

«Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели», - сообщил артист.

Он отметил, что дети скоро выступят на одном из трех его праздничных выступлений в «Крокус Сити Холле» в Москве, где артист представит специальную программу «Ты моя». Они состоятся 9, 10 и 11 марта.

Клип на песню «Мама» опубликовали на YouTube.

Ранее Shaman выразил благодарность женщинам-добровольцам на СВО. Артист назвал их прочной опорой всех мужчин.

Дети Песни YouTube Максим Фадеев Shaman

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