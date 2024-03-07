Актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок оргии

В одном из эпизодов фильма персонаж Макэвоя и его партнерша, Альмудена Амор, оказываются участниками оргии. Во время работы над этой сценой поглощенного процессом актера неожиданно схватил и укусил за шею кто-то из участников съемки. Испугавшись, он упал с кровати и в итоге разбил колено.

«Были хардкорные танцы, много поцелуев и прикосновений. Мы все выпили много виски», - рассказал актер.

В 2018 году Макэвой получил травму на съемках «Оно-2». Тогда он сообщил в социальных сетях о том, что повредил бедро во время схватки с Пеннивайзом.

Ранее индийский актер Шридхар скоропостижно скончался на съемках фильма. Во время работы мужчине стало плохо и он начал задыхаться.