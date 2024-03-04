Врач назвал ранние признаки деменции

Признаком деменции также может быть синдром Плюшкина - стремление накапливать в доме ненужные и сломанные вещи. О развитии болезни говорят повторяющиеся ситуации, в которых пожилой человек прячет вещи, а потом не может их найти.

«Часто наблюдается нарушение способности следить за разговором: пожилой человек продолжает задавать один и тот же вопрос, с отрешенным видом выслушивает ответ и никак не может запомнить его», - рассказала врач.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что деменция - болезнь современных людей. Они проанализировали тексты древних греков и римлян и выяснили, что в то время люди не страдали от деменции и болезни Альцгеймера. Хотя древние люди были долгожителями - жили в среднем до 70 лет. Исследователи предположили, что эта болезнь связана с современными проблемами: загрязненным воздухом и неправильным питанием.