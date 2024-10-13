13 октября 2024, 04:16

Ученые нашли способ активировать гены стройности

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Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.

Ученые провели генетический анализ 38 британцам в возрасте от 20 до 40 лет. Затем добровольцы в течение двух месяцев заниматься бегом по полчаса трижды в неделю, но продолжали питаться, как обычно.

Контрольное взвешивание показало, что носители наибольшего количества генов стройности потеряли до пяти килограммов, наименьшего - примерно по два. Ученые выяснили, что быстрее остальных худели люди с сочетанием 14 генов стройности, однако главным среди них являлся PPARGC1A. Он отвечал за две трети сброшенного веса.

Еще одним открытием стал тот факт, что само наличие генов стройности не позволит человеку похудеть, а лишь ускорит этот процесс при наличии физической нагрузки и соблюдении диеты.

В России почти 40 миллионов человек страдают ожирением. Врачи диагностировали избыточную массу тела у каждого пятого пациента, прошедшего диспансеризацию.

Ожирение Наука
12 октября 2024, 11:24
Россиянам рассказали, какой коварный напиток может привести к импотенции
Unsplash
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Пиво ошибочно воспринимают как легкий напиток, однако это самый коварный алкоголь. Злоупотребление им может привести к импотенции и бесплодию, предупредила в беседе с Lenta.ru врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

«Пиво, будучи ошибочно воспринятым как легкий напиток, часто употребляется в больших количествах. Именно это приводит к негативным последствиям, опасным для здоровья», - отметила врач.

В пиве содержится сахар, дрожжи и хмель, которые в малых количествах полезны. Однако в этом напитке их концентрация значительно выше, чем в других, пояснила Юзуп.

Нутрициолог также напомнила о калорийности пива и зависимости, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Британские ученые развеяли миф о меньшем вреде пива, по сравнению с крепким алкоголем. Хмельной напиток может представлять серьезную опасность для организма при длительном употреблении

Болезни Врачи Алкоголь Пиво
12 октября 2024, 05:57
Стало известно, кто первым испытает вакцину от рака
РИА «Новости»
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Пациенты, страдающие мелкоклеточным раком легких и меланомой, могут первыми получить первыми противораковую вакцину в рамках клинических исследований. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», - сказал он.

В настоящее время Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит клинические исследования, в частности, на мелкоклеточном раке легких. Он считается наиболее распространенной злокачественной опухолью.

Гинцбург также отметил, что процедура исследования новой вакцины отличается тем, что не будет трех фаз испытаний. Этот препарат считается персонализированным. Его будут вводить «согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования».

До этого заместитель главного врача онкологии МКНЦ имени Логинова Гурами Кветенадзе рассказала «Известиям» , что риск развития рака молочной железы наиболее высок у тех пациентов, «у кого в роду были онкологические заболевания».

Ранее кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков заявил, что вакцина от рака не панацея и будет эффективна только при определенных видах онкологических заболеваний, где показано применение иммунотерапии.

Вакцинация Онкология
12 октября 2024, 03:44
Ученые нашли связь между алкоголизмом и высоким IQ
Unsplash
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У школьников с высоким IQ больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте, выяснили ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Результаты исследования опубликовал журнал Alcohol and Alcoholism.

Специалисты взяли за основу данные, полученные во время долгосрочного исследования уровня интеллекта и привычек свыше 10 тысяч человек, родившихся в 1939 году и учившихся в Висконсине, а также 8254 дополнительных участников. Ученые поделили респондентов на три группы: трезвенники, умеренно пьющие и алкоголики - и сопоставили с уровнем их IQ в старших классах.

Выяснилось, что вероятность пристраститься к спиртному имела связь с полом и интеллектом. Мужчины чаще женщин становились алкоголиками. При этом шансы заболеть увеличивались на 1,6% с каждым баллом IQ.

Коллеги американских ученых из Китайской академии наук в городе Ухань выяснили, что алкоголизм разрушает мозг так же, как интернет-зависимость и наркомания, сообщили «Известия». Исследователи нашли повреждения в зонах, ответственных за эмоции и принятие решений.

Болезни Алкоголь Ученые Наука
11 октября 2024, 23:10
Россиян предупредили об опасности мозолей
Freepik
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Обыкновенна мозоль может привести к развитию опасной инфекции. Об этом заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова рассказала в беседе с «Радио 1».

«Мозоль может стать источником рожи. Это заболевание вызывается стрептококками, и у людей есть факторы риска: сахарный диабет, хронические дерматозы, тонзиллиты, отиты», - объяснила она.

По словам инфекциониста, рожа и ОРВИ обладают схожими симптомами, но отличительные свойства есть. Повышается потливость, а на ногах появляется розовое пятнышко. Впоследствии оно превращается в большое красное пятно.

Для исключения подобных ситуаций Попова рекомендовала соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой кожи. Если мозоль появилась, нужно ждать пока она сама пройдет. Во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой.

Врач общей практики Елена Горина предупредила, что находиться в помещении целый день в теплых сапогах вредно, писали «Известия». Ортопед Роман Шохирев также сообщил, что походка вразвалочку может указывать на слабость ног.

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