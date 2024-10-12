Стало известно, кто первым испытает вакцину от рака

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», - сказал он.

В настоящее время Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит клинические исследования, в частности, на мелкоклеточном раке легких. Он считается наиболее распространенной злокачественной опухолью.

Гинцбург также отметил, что процедура исследования новой вакцины отличается тем, что не будет трех фаз испытаний. Этот препарат считается персонализированным. Его будут вводить «согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования».

До этого заместитель главного врача онкологии МКНЦ имени Логинова Гурами Кветенадзе рассказала «Известиям» , что риск развития рака молочной железы наиболее высок у тех пациентов, «у кого в роду были онкологические заболевания».

Ранее кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков заявил, что вакцина от рака не панацея и будет эффективна только при определенных видах онкологических заболеваний, где показано применение иммунотерапии.