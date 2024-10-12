Ученые нашли связь между алкоголизмом и высоким IQ

Специалисты взяли за основу данные, полученные во время долгосрочного исследования уровня интеллекта и привычек свыше 10 тысяч человек, родившихся в 1939 году и учившихся в Висконсине, а также 8254 дополнительных участников. Ученые поделили респондентов на три группы: трезвенники, умеренно пьющие и алкоголики - и сопоставили с уровнем их IQ в старших классах.

Выяснилось, что вероятность пристраститься к спиртному имела связь с полом и интеллектом. Мужчины чаще женщин становились алкоголиками. При этом шансы заболеть увеличивались на 1,6% с каждым баллом IQ.

Коллеги американских ученых из Китайской академии наук в городе Ухань выяснили, что алкоголизм разрушает мозг так же, как интернет-зависимость и наркомания, сообщили «Известия». Исследователи нашли повреждения в зонах, ответственных за эмоции и принятие решений.