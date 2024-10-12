12 октября 2024, 03:44

Ученые нашли связь между алкоголизмом и высоким IQ

Unsplash
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У школьников с высоким IQ больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте, выяснили ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Результаты исследования опубликовал журнал Alcohol and Alcoholism.

Специалисты взяли за основу данные, полученные во время долгосрочного исследования уровня интеллекта и привычек свыше 10 тысяч человек, родившихся в 1939 году и учившихся в Висконсине, а также 8254 дополнительных участников. Ученые поделили респондентов на три группы: трезвенники, умеренно пьющие и алкоголики - и сопоставили с уровнем их IQ в старших классах.

Выяснилось, что вероятность пристраститься к спиртному имела связь с полом и интеллектом. Мужчины чаще женщин становились алкоголиками. При этом шансы заболеть увеличивались на 1,6% с каждым баллом IQ.

Коллеги американских ученых из Китайской академии наук в городе Ухань выяснили, что алкоголизм разрушает мозг так же, как интернет-зависимость и наркомания, сообщили «Известия». Исследователи нашли повреждения в зонах, ответственных за эмоции и принятие решений.

Болезни Алкоголь Ученые Наука
11 октября 2024, 23:10
Россиян предупредили об опасности мозолей
Freepik
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Обыкновенна мозоль может привести к развитию опасной инфекции. Об этом заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова рассказала в беседе с «Радио 1».

«Мозоль может стать источником рожи. Это заболевание вызывается стрептококками, и у людей есть факторы риска: сахарный диабет, хронические дерматозы, тонзиллиты, отиты», - объяснила она.

По словам инфекциониста, рожа и ОРВИ обладают схожими симптомами, но отличительные свойства есть. Повышается потливость, а на ногах появляется розовое пятнышко. Впоследствии оно превращается в большое красное пятно.

Для исключения подобных ситуаций Попова рекомендовала соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой кожи. Если мозоль появилась, нужно ждать пока она сама пройдет. Во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой.

Врач общей практики Елена Горина предупредила, что находиться в помещении целый день в теплых сапогах вредно, писали «Известия». Ортопед Роман Шохирев также сообщил, что походка вразвалочку может указывать на слабость ног.

Больницы Врачи ОРВИ
10 октября 2024, 18:02
Вакцинацию назвали единственным способом избежать заражения корью
РИА «Новости»
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Студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистанционное обучение до 18 октября из-за зарегистрированного случая кори, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что прививка в первые 72 часа после контакта с заболевшим — единственный способ избежать опасного заболевания.

Она подчеркнула, что возбудителем кори является вирус, который очень легко передается.

«Из 100 контактировавших не привитых и не болевших ранее 95% заболеют», - заявила Скорпилева.

Врач заметила, что специфического лечения у кори нет, поэтому врачи лечат только симптомы. При этом само заболевание вызывает тяжелые осложнения, которые приводят к летальным исходам.

«Кроме того, корь является иммуносупрессивным заболеванием. То есть люди, которые ее перенесли, начинают болеть другими инфекциями», - пояснила собеседница 360.ru.

Начальным симптомом у заболевших становится высокая температура, которая проявляется в первые дни, а после во рту и на теле формируется характерная для кори сыпь. Помимо этого, заболевшие сталкиваются с конъюнктивитом, острым ринитом и сухим кашлем.

В конце февраля учеников школы № 222 в центре Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за в спышки кори среди детей. В городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что все заболевшие ученики не прививались. Обычно первую прививку от кори ставят детям в возрасте года. Повторную вакцинацию проводят в шесть лет.

Студентов и преподавателей Института стран Азии и Африки МГУ перевели на дистанционное обучение до 18 октября из-за зарегистрированного случая кори, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в комментарии 360.ru заявила, что прививка в первые 72 часа после контакта с заболевшим - единственный способ избежать опасного заболевания.

Врачи Вакцинация МГУ Вирусы человека
10 октября 2024, 10:56
Отечественные аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в России
Global Look Press
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Продажи лекарств на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», значительно выросли за год и превзошли ушедший из России оригинал. Об этом сообщил РБК.

По данным аналитиков, с начала года в российских аптеках продали почти 830 тысяч упаковок этого препарата. За аналогичный период в 2023 году продажи составили 206 тысяч.

Поставки «Оземпика» прекратились в марте прошлого года, официально причины не разглашались. Препарат предназначался для лечения сахарного диабета второго типа, но оказался крайне эффективен и для желающих похудеть, и именно в этом качестве, как предполагают эксперты, его чаще всего покупают.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Реникова предупредила , что употребление этого препарата без соблюдения строгой диеты грозит развитием панкреатита.

Лекарства Россия Диабет
09 октября 2024, 22:10
Россиян призвали мыть фрукты из-за вируса Марбург
Freepik
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Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы и другие фрукты. Об этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил в ходе беседы с «Вечерней Москвой».

«Все фрукты и овощи, которые покупаются в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг есть на кожуре плода», - сказал он.

Эксперт отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным животным, который является переносчиком инфекции.

Вознесенский также предупредил, что лихорадкой сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти только в том случае, если человек с ослабленным иммунитетом контактировал с зараженным.

Ранее зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что вирус Марбург может появиться в России из-за частых поездок граждан за рубеж.

Россия Вирусы человека Вирусы Вирус Марбург

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