07 марта 2024, 23:22

В России предложили маркировать презервативы

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, может быть расширен. Проект постановления правительства РФ по этому вопросу размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список, который предложил Минпромторг, могут включить такие изделия, как средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки.

Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных - крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птиц - вступили в силу 1 марта во всей России. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции. Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

Болезни Животные Правительство РФ
07 марта 2024, 03:13
Врач назвала неожиданные полезные свойства регулярного секса
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Регулярный секс способствует здоровью сердца. Об этом в интервью The Sun рассказала врач-терапевт Рэйчел Уорд.

По ее словам, в результате увеличения частоты сердечных сокращений во время полового акта укрепляется сердечная мышца.

Кроме того, регулярные занятия сексом снижают артериальное давление и способствуют улучшению психического здоровья. Все это благодаря выработке эндорфина и окситоцина - веществ, которые позитивно влияют на настроение и снижают стресс.

Врач также подчеркнула, что те, кто регулярно занимается сексом, обычно выглядят моложе сверстников.

Ранее обладатель одного из самых больших в мире пенисов, проживающий в Великобритании, написал книгу о своей жизни и обвинил порнографов во лжи. Он заявил, что с подозрением относится к рассказам о пенисах длиннее 10 сантиметров. Этим чаще всего грешат создатели порнофильмов. Сцены снимают под определенным углом и используют фильтры, чтобы половой орган в кадре казался больше.

Врачи Секс
07 марта 2024, 01:28
Гинеколог рассказал, что может стремительно приблизить климакс раньше времени
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Климакс может наступить раньше времени из-за вредных привычек. Об этом заявила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева в интервью для aif.ru.

По ее словам, климакс называют ранним, если он начинается до 45 лет. Это происходит из-за врожденных особенностей организма, когда у женщины минимальный запас фолликулов в яичниках.

Еще этот физиологический период провоцируют перенесенные операции по удалению кисты яичников, аутоиммунные заболевания и эндометриозные реакции. Помимо этого, на репродуктивную функцию женщины могут повлиять такие болезни, как псориаз, склеродермия и витилиго.

Однако ранний климакс также вызывают определенные особенности образа жизни. Среди них - курение, другие вредные привычки, нервное напряжение, стресс, бессонница и переутомление.

Ранее врач Екатерина Варламова предложила женщинам во время климакса добавлять в рацион продукты с фитоэстрогенами. Это льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи и клюква. Такая пища поможет поддержать здоровье в непростой период.

Курение Болезни Врачи Женщины
06 марта 2024, 11:09
Старейшая женщина планеты назвала секреты долголетия
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Мария Браньяс Морера, самая старая женщина в мире, отпраздновала свой 117-й день рождения. О ее секрете долголетия рассказал портал Guinness World Records.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, после чего в возрасте восьми лет переехала в Каталонию.

Женщина стала обладательницей титула самого старого человека по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года, заняв место француженки Люсиль Рандон, скончавшейся в возрасте 118 лет. По данным Книги рекордов Гиннесса, Морера занимает 12-е место в подтвержденном списке самых старых людей в истории. Ее позиция вырастет до пятого места, когда она достигнет 118 лет.

Она проживает в доме для престарелых уже 23 года. Несмотря на возраст, Морера остается жизнерадостной и убеждена, что новый день всегда приносит новые уроки. Женщина считает секретами своего долголетия порядок в жизни, спокойствие и теплые отношения с семьей и друзьями. Она также перечислила следующие факторы: много времени на природе, жизнь без стресса и сожалений, получение множества позитивных эмоций и избегание негативного общения.

У Мореры практически нет серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха и трудностей с передвижением. Она дала согласие на медицинское обследование, которое поможет ученым выяснить факторы, способствующие такому успешному долголетию.

Ранее доживший до 107 лет британец поделился секретом своего долголетия. Он выразил уверенность, что сохранить здоровье ему помогли особые завтраки.

Женщины Рекорды Активное долголетие Книга рекордов Гиннесса
05 марта 2024, 04:18
Микрохирурги Петербурга 10 часов оперировали ребенка с перемолотой блендером кистью
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Микрохирурги Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 10 часов оперировали ребенка, который травмировал кисть руки в работающем блендере. Подробности сообщила пресс-служба лечебного заведения при университете.

Десятилетний ребенок опустил руку в кухонный прибор. Это произошло 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая доставила мальчика в приемное отделение клиники с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава».

«Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов», - сообщила пресс-служба университета.

Бригаде хирургов удалось восстановить кровоснабжение поврежденной кисти, сшить нервы и сухожилия. Завотделением микрохирургии Юрий Махин отметил, что операция прошла успешно, но пока рано говорить о перспективах восстановления.

Крупную опухоль с зубами и волосами вырезали хирурги из тела пациентки в Чебоксарах. Опухоль оказалась доброкачественной.

Санкт-Петербург Дети Врачи

Новости по теме