В России предложили маркировать презервативы

В список, который предложил Минпромторг, могут включить такие изделия, как средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки.

Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных - крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птиц - вступили в силу 1 марта во всей России. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции. Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.