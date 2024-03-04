Сомнолог рассказал, как избавиться от храпа

Подобные остановки дыхания могут быть связаны с анатомическими особенностями строения глотки и ротоглотки. Частые эпизоды удушья со снижением концентрации кислорода в крови приводят к головным болям и сонливости.

При недостатке кислорода увеличивается риск инфаркта миокарда и инсульта. Если появились первые признаки храпа, необходимо обратиться к сомнологу, который установит причину и поможет наиболее эффективно от него избавиться.

По словам врача, лечение будет зависеть от точной причины данной проблемы. В некоторых случаях для устранения храпа достаточно просто поменять положение тела.

Оториноларинголог Станислав Борисовский ранее предупредил, что храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому от него нужно обязательно избавляться.