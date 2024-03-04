04 марта 2024, 02:48

Сомнолог рассказал, как избавиться от храпа

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Громкий храп является признаком многократной кратковременной остановки дыхания во сне, которую необходимо лечить. Об этом RТ рассказала врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ Анастасия Гломадо.

Подобные остановки дыхания могут быть связаны с анатомическими особенностями строения глотки и ротоглотки. Частые эпизоды удушья со снижением концентрации кислорода в крови приводят к головным болям и сонливости.

При недостатке кислорода увеличивается риск инфаркта миокарда и инсульта. Если появились первые признаки храпа, необходимо обратиться к сомнологу, который установит причину и поможет наиболее эффективно от него избавиться.

По словам врача, лечение будет зависеть от точной причины данной проблемы. В некоторых случаях для устранения храпа достаточно просто поменять положение тела.

Оториноларинголог Станислав Борисовский ранее предупредил, что храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому от него нужно обязательно избавляться.

Инсульт Врачи
03 марта 2024, 04:10
Врач рассказал, когда одышка может потребовать госпитализации
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Не стоит игнорировать появление одышки, во время которой возникает ощущение нехватки воздуха, так как она является симптомом для многих патологий. Об этом в интервью программе «Доктор 24» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев.

«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу», - предупредил он.

Легочные заболевания, в том числе пневмония и бронхиальная астма, тоже могут стать причиной одышки. Если воздуха не хватает после незначительной физической нагрузки, то можно заподозрить наличие у человека артериальной гипертонии, добавил врач.

Пурясев предупредил, что при одышки всегда нужно показаться врачу, особенно, если она появилась в состоянии покоя. В последнем случае даже может потребоваться госпитализация.

Ранее врач Заурбек Айсанов рассказал, что одышка является одним из признаков хронической обструктивной болезни легких , которую часто путают с ОРВИ.

Болезни Врачи
02 марта 2024, 02:46
Ученые выяснили, что фастфуд и чипсы увеличивают риск развития рака
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Ученые доказали, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи повышает риски развития 32 заболеваний, в числе которых рак, болезни сердца и легких. Исследование опубликовали в журнале BMJ.

К таким продуктам относятся снеки, выпечка, сладкие хлопья, газированные напитки, фастфуд и чипсы. В них не только высокое содержание сахара, но также содержатся различные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки.

Ученые проанализировали предыдущие исследования и метаанализы, посвященные связи ультрапереработнной пищи с ухудшением здоровья. Важно, что в них участвовали почти 10 миллионов пациентов. Кроме того, компании, производящие такого рода продукты, не финансировали эти исследования.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что фастфуд, некачественная вода и малоподвижный образ жизни могут спровоцировать воспаление кишечника.

Исследования Болезни Питание Ученые Рак Продукты
02 марта 2024, 02:06
Пожилым людям рассказали, как улучшить память
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Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что пищевые добавки с растительной клетчаткой могут улучшить когнитивные функции у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 36 пар близнецов с признаками ухудшения когнитивных способностей. В течение 12 недель они принимали добавки с растительной клетчаткой, а также им давали белковые добавки для поддержания мышечной функции.

Результаты исследования показали, что участники, принимавшие добавки с клетчаткой, продемонстрировали улучшение когнитивных способностей. Они показали лучшие результаты в тестах, связанных с памятью и скоростью реакции. Эти результаты подтвердили пользу использования пищевых добавок с клетчаткой для функционирования мозга у пожилых людей.

Терапевт Дарья Утюмова предложила включить в дневной рацион скумбрию, сельдь и тыквенные семечки.

Эти продукты помогут улучшить память, выносливость и внимание.

Исследования Ученые Продукты
02 марта 2024, 00:19
Опухоль с зубами и волосами достали из тела россиянки
РИА «Новости»
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Необычную опухоль достали хирурги Республиканского клинического онкологического центра Чебоксар из тела пациентки. Диаметр новообразования оказался более 40 сантиметров, а при разрезе для проведения анализа на онкомаркеры врачи увидели среди жировой ткани зубы и волосы. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Увеличение живота и общее недомогание пациентка заметила еще летом 2023 года. Но в больницу обратилась только после новогодних праздников. Разросшаяся опухоль начала давить на кишечник.

Осмотревший пациентку терапевт отправил ее на обследование к онкологу с подозрением на рак яичников. Опухоль обнаружили уже хирурги и предложили женщине операцию. Врачи предупредили, что новообразование уже вросло в органы и крупные кровеносные сосуды.

Операция продолжалась два часа, в итоге опухоль достали. Жизни пациентке ничего не угрожает. Заведующий онкогинекологического отделения Дмитрий Глякин объяснил, что опухоль доброкачественная. Такие называют тератомы. Они образуются из эмбриональной ткани. Медик добавил, что обычно их находят на ранних этапах и удаляют малоинвазивными способами. Но в этом случае пациентка затянула с походом к врачу.

Гигантскую миому диаметром более 20 сантиметров удалили хирурги больницы в Бронницах 43-летней пациентке. Женщина жаловалась на сильную боль в животе и головокружения. В ходе обследования опухоль нашли в матке. Врачи провели операцию таким способом, что сохранили важный орган и вытащили миому. Новообразование отправили на гистологическое исследование, чтобы исключить рак.

Больницы Врачи Женщины

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