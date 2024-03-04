Россияне назвали стресс самым вредным фактором для здоровья

По мнению респондентов, психологические факторы и стресс наносят здоровью больший урон, чем употребление наркотиков. Порядка 56% опрошенных заявили, что хотели бы вести более здоровый образ жизни.

За состоянием организма следят 48% россиян, но при плохом самочувствии почти 65% лечатся самостоятельно, а к врачам обращаются только в крайнем случае. Еще 23% респондентов идут к медикам при появлении первых симптомов заболевания.

Поддержание физического здоровья для 53% россиян - главная мотивация для занятий спортом. Ежедневно упражнения выполняют 14% опрошенных, 21% - несколько раз в неделю, 40% признались, что вообще не занимаются спортом.

Более половины респондентов заявили, что диеты опасны для здоровья. При этом 49% готовы соблюдать определенный режим питания ради фигуры. Участники опроса отметили, что если бы им пришлось сидеть на диете, то они точно не смогли бы отказаться от сладкого и мучного, а также от жирного мяса и рыбы.

Кандидат медицинских наук Юлия Онуфрийчук рассказала, что проводить разгрузочные дни можно не чаще одного-трех раз в неделю. Это поможет нормализовать обмен веществ.