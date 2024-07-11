11 июля 2024, 05:56

Россиянам назвали самые важные продукты для щитовидной железы

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Йод, белок, цинк и другие микроэлементы полезны для щитовидной железы. Об этом заявила эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что поддерживать нормальное состояние щитовидной железы помогут морепродукты с йодированной солью, потому что в них содержится много йода. Еще важно употреблять достаточное количество белка, чтобы не обделять организм тирозином, который служит строительным материалом для клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - написала Лебедева.

Она отметила, что щитовидной железе нужны селен, цинк, железо, витамины D и A. При этом не всегда можно получать их в нужном количестве из еды. Если есть дефицит, то важно принимать эти компоненты дополнительно.

Ранее эксперт Марина Савкина заявила, что богатые клетчаткой продукты способствуют долголетию. Также долго живут те, кто любит жирную рыбу, ягоды, фрукты и овощи.

Еда Врачи Продукты
11 июля 2024, 04:55
Диетолог назвал неочевидные продукты, помогающие при похудении
Freepik
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Употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению. Об этом заявила врач-невролог Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru.

Она отметила, что набор лишних килограммов - это многофакторная проблема, которая часто возникает из-за работы желудочно-кишечного тракта. По словам Москвичевой, при похудении следует включить в рацион кисломолочные продукты, они поддерживают нужную микрофлору в кишечнике.

Также врач назвала овощи полезными для сброса килограммов. Они помогают человеку долго испытывать чувство сытости. Их можно употреблять в любом виде.

По словам эксперта, худеющим следует отказаться от майонеза, масел и сметаны. Яркости блюдам можно придать с помощью специй, которые не только улучшают вкус, но и помогают лишний раз не солить продукты.

Ранее нутрициолог Александра Николаева заявила, что для избавления от лишнего веса нужно исключить из рациона сахар, чипсы и колбасные продукты. По ее словам, в похудении помогут физические нагрузки.

Еда Врачи Диеты Красота Продукты
10 июля 2024, 11:22
Ростех получил разрешение на клинические исследования первой в России вакцины от гриппа и коронавируса
Медиасток.рф
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Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» проведет клинические исследования первой в стране и второй в мире вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Разрешение на испытания препарата «Ультрикс Комби» выдал Минздрав России.

Безопасность и переносимость препарата испытают с участием 370 пациентов.

«Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действие вакцины в организме человека и оценит его эффективность», - рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Вакцина «Ультрикс Комби» содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2, разработанные «Нацимбио». Компонент для защиты от ковида разработали компании группы «Артген биотех».

«Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», - подчеркнул председатель Совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев.

По замыслу разработчиков, новый комбинированный препарат сократит расходы на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности. При этом общий иммунитет населения повысится и будет препятствовать развитию пандемий.

Ученые продолжают разрабатывать вакцины против рака в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ростех Минздрав Вакцинация
10 июля 2024, 04:18
Эндокринолог назвала фастфуд, повышающий риск развития рака
Global Look Press
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Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, ее слова привело РИА «Новости».

«Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете», - пояснила врач.

Эндокринолог уточнила, что речь идет о картофеле фри из ресторанов быстрого питания, где масло для фритюра меняют редко. Калошина отметила, что любая жареная пища не идет на пользу организму, но раз в месяц можно побаловать себя картошкой фри, обжаренными во фритюре креветками или кольцами кальмара.

Врач Зухра Павлова считает, что проводить параллель между картошкой фри и сигаретами - перебор. От редкого употребления данного блюда никакого вреда не будет.

Еда Больницы Курение Питание Врачи Рак Онкология Продукты Рестораны
10 июля 2024, 04:04
Россиянам назвали основные симптомы аллергии на жару
Freepik
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Появление волдырей, покраснение и отек кожи свидетельствуют о наличии у человека аллергии на жару. Об этом в интервью порталу «Доктор Питер» заявила терапевт Екатерина Гавриленко.

По ее словам, этот недуг проявляется в виде мелких зудящих волдырей в области груди и шеи, а также покраснением и отеком кожи.

«В жаркую погоду риск этой проблемы существенно возрастает», - предупредила врач.

Первые симптомы могут проявиться уже через десять минут после увеличения температуры воздуха, и они сохраняются в течение часа. Кроме того, обострение может произойти из-за физических нагрузок, сильного стресса и после употребления острой пищи.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в жаркую погоду носить одежду из натуральных материалов, в том числе хлопка, льна и вискозы.

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