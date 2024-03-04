04 марта 2024, 09:23

Рекордную заболеваемость гонореей зафиксировали в Финляндии

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В Финляндии зафиксировали рост заболеваемости венерическими заболеваниями. Доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак заявила Yle, что в 2023 году зафиксировали двукратное увеличение количества случаев гонореи.

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», - сказала она.

По словам специалиста, для Финляндии это рекордный показатель заболеваемости. Эйя Хилтунен-Бак добавила, что хламидиоз чаще фиксировали у молодых женщин, гонорею - у мужчин. Она предупредила, что часто триппер протекал бессимптомно, повышал риск бесплодия, проблем с вынашиванием и заражения ВИЧ.

Мужчина из Австрии заразился от проститутки в Камбодже новым штаммом гонореи , устойчивым к классической терапии. Болезнь не могли остановить при помощи азитромицина, тетрациклина и других назначавшихся в таких случаях антибиотиков.

В Финляндии зафиксировали рост заболеваемости венерическими заболеваниями. Доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак заявила Yle , что в 2023 году зафиксировали двукратное увеличение количества случаев гонореи.

Финляндия Болезни
04 марта 2024, 05:00
Врач назвал ранние признаки деменции
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Забывчивость, перемены в настроении, дезориентация в пространстве и резкое охлаждение к любимому хобби могут говорить о начале развития деменции. Кроме того, у старческого слабоумия могут быть и более неожиданные симптомы. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Карина Галиулина.

Признаком деменции также может быть синдром Плюшкина - стремление накапливать в доме ненужные и сломанные вещи. О развитии болезни говорят повторяющиеся ситуации, в которых пожилой человек прячет вещи, а потом не может их найти.

«Часто наблюдается нарушение способности следить за разговором: пожилой человек продолжает задавать один и тот же вопрос, с отрешенным видом выслушивает ответ и никак не может запомнить его», - рассказала врач.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что деменция - болезнь современных людей. Они проанализировали тексты древних греков и римлян и выяснили, что в то время люди не страдали от деменции и болезни Альцгеймера. Хотя древние люди были долгожителями - жили в среднем до 70 лет. Исследователи предположили, что эта болезнь связана с современными проблемами: загрязненным воздухом и неправильным питанием.

Болезни Врачи Ученые
04 марта 2024, 02:48
Сомнолог рассказал, как избавиться от храпа
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Громкий храп является признаком многократной кратковременной остановки дыхания во сне, которую необходимо лечить. Об этом RТ рассказала врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ Анастасия Гломадо.

Подобные остановки дыхания могут быть связаны с анатомическими особенностями строения глотки и ротоглотки. Частые эпизоды удушья со снижением концентрации кислорода в крови приводят к головным болям и сонливости.

При недостатке кислорода увеличивается риск инфаркта миокарда и инсульта. Если появились первые признаки храпа, необходимо обратиться к сомнологу, который установит причину и поможет наиболее эффективно от него избавиться.

По словам врача, лечение будет зависеть от точной причины данной проблемы. В некоторых случаях для устранения храпа достаточно просто поменять положение тела.

Оториноларинголог Станислав Борисовский ранее предупредил, что храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому от него нужно обязательно избавляться.

Инсульт Врачи
03 марта 2024, 04:10
Врач рассказал, когда одышка может потребовать госпитализации
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Не стоит игнорировать появление одышки, во время которой возникает ощущение нехватки воздуха, так как она является симптомом для многих патологий. Об этом в интервью программе «Доктор 24» рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев.

«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу», - предупредил он.

Легочные заболевания, в том числе пневмония и бронхиальная астма, тоже могут стать причиной одышки. Если воздуха не хватает после незначительной физической нагрузки, то можно заподозрить наличие у человека артериальной гипертонии, добавил врач.

Пурясев предупредил, что при одышки всегда нужно показаться врачу, особенно, если она появилась в состоянии покоя. В последнем случае даже может потребоваться госпитализация.

Ранее врач Заурбек Айсанов рассказал, что одышка является одним из признаков хронической обструктивной болезни легких , которую часто путают с ОРВИ.

Болезни Врачи
02 марта 2024, 02:46
Ученые выяснили, что фастфуд и чипсы увеличивают риск развития рака
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Ученые доказали, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи повышает риски развития 32 заболеваний, в числе которых рак, болезни сердца и легких. Исследование опубликовали в журнале BMJ.

К таким продуктам относятся снеки, выпечка, сладкие хлопья, газированные напитки, фастфуд и чипсы. В них не только высокое содержание сахара, но также содержатся различные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки.

Ученые проанализировали предыдущие исследования и метаанализы, посвященные связи ультрапереработнной пищи с ухудшением здоровья. Важно, что в них участвовали почти 10 миллионов пациентов. Кроме того, компании, производящие такого рода продукты, не финансировали эти исследования.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что фастфуд, некачественная вода и малоподвижный образ жизни могут спровоцировать воспаление кишечника.

Исследования Болезни Питание Ученые Рак Продукты

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