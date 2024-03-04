Рекордную заболеваемость гонореей зафиксировали в Финляндии

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», - сказала она.

По словам специалиста, для Финляндии это рекордный показатель заболеваемости. Эйя Хилтунен-Бак добавила, что хламидиоз чаще фиксировали у молодых женщин, гонорею - у мужчин. Она предупредила, что часто триппер протекал бессимптомно, повышал риск бесплодия, проблем с вынашиванием и заражения ВИЧ.

Мужчина из Австрии заразился от проститутки в Камбодже новым штаммом гонореи , устойчивым к классической терапии. Болезнь не могли остановить при помощи азитромицина, тетрациклина и других назначавшихся в таких случаях антибиотиков.

В Финляндии зафиксировали рост заболеваемости венерическими заболеваниями. Доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак заявила Yle , что в 2023 году зафиксировали двукратное увеличение количества случаев гонореи.