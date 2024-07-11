11 июля 2024, 10:20

Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом

РИА «Новости»
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От вспышки ботулизма в России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новвости».

Она прокомментировала июньскую вспышку ботулизма в ряде российских регионов. Пострадавшие ели готовое блюдо лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», - подчеркнула Попова.

Вспышку ботулизма фиксировали в Москве , Санкт-Петербурге, Московской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Роспотребнадзор в июне остановил продажу салатов с лобио и тунцом, которые стали причиной отравлений.

Руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» отправили под домашний арест. Фигурантку уголовного дела обвинили по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России
11 июля 2024, 10:28
Биолог Багрянцева рассказала об опасности «мясного клея» в продуктах
Freepik
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Трансглютаминаза, она же «мясной клей», в продуктах может способствовать развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также наследственных заболеваний, таких как целиакия. Об этом сообщила РБК доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Микробная трансглютаминаза используется в производстве мясных продуктов для склейки мышечной ткани в монолитный продукт и улучшения текстуры мяса низкого качества. С 2020 года этот фермент запретили к применению в России , однако Россельхознадзор и Роспотребнадзор продолжают находить его в отдельных образцах продукции.

По словам Багрянцевой, трансглютаминаза склеивает реснички слизистой оболочки кишечника. Как следствие, нарушается всасывание и переваривание пищи. Кроме того, во внутренней среде организма она может негативно влиять на обмен веществ, что, в свою очередь, угрожает развитием болезней Альцгеймера, Паркинсона и ряда других заболеваний.

Поскольку штаммы «мясного клея» раньше использовались в производстве антибиотиков, его употребление также повышает резистентность бактерий к ним.

«В этом случае мы не сможем лечиться антибиотиками», - заключила эксперт.

Ранее диетолог назвала еще одну причину , по которой употребление трансглютаминазы опасно для здоровья.

Болезни Продукты
11 июля 2024, 05:56
Россиянам назвали самые важные продукты для щитовидной железы
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Йод, белок, цинк и другие микроэлементы полезны для щитовидной железы. Об этом заявила эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что поддерживать нормальное состояние щитовидной железы помогут морепродукты с йодированной солью, потому что в них содержится много йода. Еще важно употреблять достаточное количество белка, чтобы не обделять организм тирозином, который служит строительным материалом для клеток.

«Стремитесь к тому, чтобы получать не менее одного грамма белка на килограмм вашей массы тела каждый день», - написала Лебедева.

Она отметила, что щитовидной железе нужны селен, цинк, железо, витамины D и A. При этом не всегда можно получать их в нужном количестве из еды. Если есть дефицит, то важно принимать эти компоненты дополнительно.

Ранее эксперт Марина Савкина заявила, что богатые клетчаткой продукты способствуют долголетию. Также долго живут те, кто любит жирную рыбу, ягоды, фрукты и овощи.

Еда Врачи Продукты
11 июля 2024, 04:55
Диетолог назвал неочевидные продукты, помогающие при похудении
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Употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению. Об этом заявила врач-невролог Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru.

Она отметила, что набор лишних килограммов - это многофакторная проблема, которая часто возникает из-за работы желудочно-кишечного тракта. По словам Москвичевой, при похудении следует включить в рацион кисломолочные продукты, они поддерживают нужную микрофлору в кишечнике.

Также врач назвала овощи полезными для сброса килограммов. Они помогают человеку долго испытывать чувство сытости. Их можно употреблять в любом виде.

По словам эксперта, худеющим следует отказаться от майонеза, масел и сметаны. Яркости блюдам можно придать с помощью специй, которые не только улучшают вкус, но и помогают лишний раз не солить продукты.

Ранее нутрициолог Александра Николаева заявила, что для избавления от лишнего веса нужно исключить из рациона сахар, чипсы и колбасные продукты. По ее словам, в похудении помогут физические нагрузки.

Еда Врачи Диеты Красота Продукты
10 июля 2024, 11:22
Ростех получил разрешение на клинические исследования первой в России вакцины от гриппа и коронавируса
Медиасток.рф
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Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» проведет клинические исследования первой в стране и второй в мире вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции. Разрешение на испытания препарата «Ультрикс Комби» выдал Минздрав России.

Безопасность и переносимость препарата испытают с участием 370 пациентов.

«Мы приступаем к важнейшему этапу работы над вакциной. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование покажет действие вакцины в организме человека и оценит его эффективность», - рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Вакцина «Ультрикс Комби» содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа и вируса SARS-CoV-2, разработанные «Нацимбио». Компонент для защиты от ковида разработали компании группы «Артген биотех».

«Несмотря на то, что ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса, заболеваемость ковидом находится на высоком уровне, а текущие показатели смертности от ковида превосходят смертность от гриппа», - подчеркнул председатель Совета директоров «Артген биотех» Артур Исаев.

По замыслу разработчиков, новый комбинированный препарат сократит расходы на вакцинацию от гриппа и ковида по отдельности. При этом общий иммунитет населения повысится и будет препятствовать развитию пандемий.

Ученые продолжают разрабатывать вакцины против рака в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ростех Минздрав Вакцинация

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