Попова назвала общее число заразившихся ботулизмом
От вспышки ботулизма в России пострадали 417 человек, двое из них умерли. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее процитировало РИА «Новвости».
Она прокомментировала июньскую вспышку ботулизма в ряде российских регионов. Пострадавшие ели готовое блюдо лобио от «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
«Это вспышка, которая заставила страдать 417 человек, из них 2 человека скончались, к сожалению», - подчеркнула Попова.
Вспышку ботулизма фиксировали в Москве , Санкт-Петербурге, Московской, Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Роспотребнадзор в июне остановил продажу салатов с лобио и тунцом, которые стали причиной отравлений.
Руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» отправили под домашний арест. Фигурантку уголовного дела обвинили по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».