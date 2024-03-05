Микрохирурги Петербурга 10 часов оперировали ребенка с перемолотой блендером кистью
Микрохирурги Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 10 часов оперировали ребенка, который травмировал кисть руки в работающем блендере. Подробности сообщила пресс-служба лечебного заведения при университете.
Десятилетний ребенок опустил руку в кухонный прибор. Это произошло 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая доставила мальчика в приемное отделение клиники с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава».
«Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов», - сообщила пресс-служба университета.
Бригаде хирургов удалось восстановить кровоснабжение поврежденной кисти, сшить нервы и сухожилия. Завотделением микрохирургии Юрий Махин отметил, что операция прошла успешно, но пока рано говорить о перспективах восстановления.
Крупную опухоль с зубами и волосами вырезали хирурги из тела пациентки в Чебоксарах. Опухоль оказалась доброкачественной.