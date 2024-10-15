Ученые предупредили о страшных последствиях невылеченного кариеса

Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.

Ученые провели генетический анализ 38 британцам в возрасте от 20 до 40 лет. Затем добровольцы в течение двух месяцев заниматься бегом по полчаса трижды в неделю, но продолжали питаться, как обычно.

Контрольное взвешивание показало, что носители наибольшего количества генов стройности потеряли до пяти килограммов, наименьшего - примерно по два. Ученые выяснили, что быстрее остальных худели люди с сочетанием 14 генов стройности, однако главным среди них являлся PPARGC1A. Он отвечал за две трети сброшенного веса.

Еще одним открытием стал тот факт, что само наличие генов стройности не позволит человеку похудеть, а лишь ускорит этот процесс при наличии физической нагрузки и соблюдении диеты.

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