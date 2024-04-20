20 апреля 2024, 18:52

«Какая политика, если человеку плохо?» Бокерия — о взаимодействии врачей в мире

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Здоровье человека должно оставаться вне политики, и в сотрудничестве медиков из разных государств не должно быть ограничений. Такое заявление в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка» сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Какая может быть политика, если человеку плохо и он может умереть? <…> Я категорически против того, чтобы какие-то запреты существовали во взаимодействии врачей разных стран», - подчеркнул ученый.

Бокерия отметил, что работал во многих странах, проводил операции даже на Кубе - и всегда находил общий язык с коллегами.

«Мы друг друга понимаем без слов», - поделился Бокерия.

Сейчас, по мнению собеседника «360», у России не так много международных контактов в сферах медицины, образования и культуры, но их нужно развивать.

«Конечно, надо дружить, надо договариваться. Связи нужны, чтобы наши люди лучше жили. Это относится к медицине, образованию, культуре. <…> Я за то, чтобы руководители государств встречались, договаривались - чуть-чуть, а дальше мы уже сами», - с улыбкой произнес он.

В том же интервью Лео Бокерия предположил, почему основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому не помогли прививки от ковида. Возможно, он не консультировался с врачами и самостоятельно принимал решения о своем здоровье, отметил академик.

США Великобритания Здравоохранение Врачи Ученые Россия Медицина
18 апреля 2024, 19:14
Перечень жизненно важных препаратов расширили в России
Freepik
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Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), а также список препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Все стадии производства попавших в перечни лекарств проходят в РФ. Цены на эти медикаменты регулирует государство.

Список ЖНВЛП пополнился, в частности, тремя комбинированными препаратами для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний. Это цефепим сульбактам, ламивудин фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Помимо этого, в перечень попали сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб для пациентов с рассеянным склерозом. Эти же медикаменты оказались в списке препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе высокозатратных нозологий.

В перечне жизненно важных - более 800 препаратов. Они применяются в лечении в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий также выдаются бесплатно. Из централизованно закупает Минздрав на средства из федерального бюджета.

Ранее младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Ольга Ким рассказала, какие таблетки нельзя разжевывать и измельчать.

Лекарства Минздрав Россия Правительство РФ
18 апреля 2024, 10:58
Девочка с «маской Бэтмена» приехала из США в Россию на операцию
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Четырехлетнюю девочку Луну Феннер с «маской Бэтмена» привезли из США в Россию на операцию. Последствия от удаления гигантского невуса будут убирать медики из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочка родилась с огромным невусом - родимым пятном, которое закрывало половину ее лица. Это образование могло спровоцировать рак, поэтому родители решили удалить родинку. Американские врачи отказались браться за такой сложный случай. Сложную процедуру смогли провести в России.

В 2021 году краснодарский хирург Павел Попов удалил огромное родимое пятно лазером. Операция прошла успешно. Но на лице девочки остались рубцы от лазера, из-за чего глаза Луны стали плохо закрываться.

Родители снова решили обратиться за помощью к российским врачам. Они прибыли в Санкт-Петербург в центр лечения гигантских невусов 17 апреля. Первая операция назначена на 19 апреля. На этот раз девочку ждут пять этапов эстетического лечения. Родители вместе с дочерью останутся в Санкт-Петербурге до июня.

Недавно краснодарские хирурги провели очередную уникальную операцию. Они впервые в российской практике пришили четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо.

Санкт-Петербург Дети Врачи
18 апреля 2024, 09:07
AstraZeneca пожаловалась в Следком на «Акрихин»
Unsplash
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Российское подразделение британо-шведской фармкомпании AstraZeneca обвинило химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в нарушении патента на препарат для диабетиков с международным непатентованным наименованием дапаглифлозин. Последняя настояла на своем праве ввести в оборот новое лекарство, сообщил РБК.

Представительство AstraZeneca в середине апреля обратилось в Главное следственное управление СКР по Московской области и попросило провести проверку по статье 147 УК России «Нарушение изобретательских и патентных прав». Фармкомпания обвинила «Акрихин» в незаконном, на ее взгляд, выпуске препарата «Фордиглиф» - аналога «Форсиги». В 2023 году в России продали 5,6 миллиона упаковок этого лекарства для диабетиков второго типа на сумму 15,2 миллиарда рублей.

«Акрихин» отверг обвинения. Он сослался на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам, который нашел нарушения при выдаче патента на оригинальный препарат.

Другое лекарство от диабета, лираглутид, на Западе стали использовать для снижения веса. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил «360» о низкой эффективности этого препарата при ожирении.

Здравоохранение Лекарства Медицина Бизнес Следственный комитет России Импортозамещение
17 апреля 2024, 05:21
Врач назвал самые частые причины шума в ушах
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Причиной шума в ушах может быть избыточное нервное напряжение, спровоцированное стрессом, нарушением сна и питания. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-сурдолог-оториноларинголог Научно-исследовательского клинического института отоларингологии имени Свержевского столичного департамента здравоохранения Витаутас Киселюс.

«Нередко именно повышенный стресс, нарушение сна, нарушение питания, в больших городах погоня за карьерным ростом приводят к избыточному нервному напряжению, что порой провоцирует возникновение шума в ушах», - сообщил Киселюс.

По словам врача, пациенты чаще жалуются не на снижение слуха, а на шум, писк, свист или звон в ушах.

Американский врач заявила, что шум в ушах может возникать из-за изменений в мозге, износа волосковых клеток уха, воздействия громких звуков, закупорки слуховых проходов и болезни Меньера. Самым распространенным фактором появления шума в ушах является воспроизведение громких звуков.

Здравоохранение Болезни Питание Врачи

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