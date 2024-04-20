«Какая может быть политика, если человеку плохо и он может умереть? <…> Я категорически против того, чтобы какие-то запреты существовали во взаимодействии врачей разных стран», - подчеркнул ученый.

Бокерия отметил, что работал во многих странах, проводил операции даже на Кубе - и всегда находил общий язык с коллегами.

«Мы друг друга понимаем без слов», - поделился Бокерия.

Сейчас, по мнению собеседника «360», у России не так много международных контактов в сферах медицины, образования и культуры, но их нужно развивать.

«Конечно, надо дружить, надо договариваться. Связи нужны, чтобы наши люди лучше жили. Это относится к медицине, образованию, культуре. <…> Я за то, чтобы руководители государств встречались, договаривались - чуть-чуть, а дальше мы уже сами», - с улыбкой произнес он.

В том же интервью Лео Бокерия предположил, почему основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому не помогли прививки от ковида. Возможно, он не консультировался с врачами и самостоятельно принимал решения о своем здоровье, отметил академик.