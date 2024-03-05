05 марта 2024, 01:51

Главный терапевт России рассказал, как часто и сколько нужно есть, чтобы не полнеть

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Ожирение является фактором риска многих неинфекционных заболеваний. Об этом и о том, сколько и как часто нужно есть, чтобы не набирать вес, изданию «Аргументы и факты» рассказала главный терапевт России Оксана Драпкина.

По ее словам, самый надежный ориентир для контроля за весом - индекс массы тела, который можно вычислить по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Показатель 20–25 будет соответствовать норме, от 25 до 29 - покажет избыточный вес, выше 30 - ожирение.

Доктор посоветовала для снижения веса питаться таким образом, чтобы калорийность пищи была на 500–1000 килокалорий меньше, чем энергозатраты организма. При этом женщины не должны снижать потребление калорий до уровня ниже 1200 килокалорий в сутки, а мужчины - ниже 1500.

Также эксперт предложила придерживаться некоторых правил для того, чтобы избежать ожирения. Драпкина посоветовала употреблять меньше продуктов, содержащих быстрые углеводы и животные жиры и увеличить количество овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, как отметила эксперт, рекомендуемая норма потребления белка в сутки для взрослого человека со средней физической активностью должна составлять 0,75 грамма на килограмм веса.

Принимать пищу она порекомендовала пять-шесть раз в день, есть в одно и то же время и не перебарщивать с солью (суточная доза не должна превышать 5 граммов).

Также терапевт предложила исключить из рациона специи, пряности, копчения, соления и острые блюда. При этом порекомендовала выпивать в день около двух литров воды, пищу не жарить, а варить, запекать или готовить на пару.

Кроме того, нужно увеличить количество физической нагрузки.

Ранее Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов , который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность.

Женщины Мужчины Ожирение Продукты
04 марта 2024, 16:18
Врач предупредил о вреде бутербродов с сыром на завтрак
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Бутерброды с сыром и маслом на завтрак могут негативно отразиться на поджелудочной железе. О том, как не навредить здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Врач пояснил, что многие считают сыр нежирным продуктом и едят его по утрам. На самом деле в нем может содержаться до 50% жиров животного происхождения, поджелудочной железе сложно переработать такое количество за раз.

«Самыми врелнымм бутербродами являются те, которые содержат большое количество жиров и сахара. Например, бутерброд с колбасой, сыром и майонезом», - рассказал Вялов.

По его словам, у человека, который съел много жирной пищи, поджелудочная функционирует на износ, стремясь выделить достаточное количество липазы для ее переработки. Спустя время такая пищевая привычка может привести к развитию хронического панкреатита.

Доктор уточнил, что сыр в рационе в умеренном количестве должен присутствовать, так как в его составе есть необходимые организму кальций, белок и жирорастворимые витамины.

Ранее ученым удалось доказать, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи увеличивает риски развития более 30 заболеваний. В частности, рака, болезни сердца и легких.

Врачи Диеты Продукты
04 марта 2024, 12:26
Россияне назвали стресс самым вредным фактором для здоровья
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Россияне рассказали, как они оценивают свое здоровье, сколько раз в неделю занимаются спортом и готовы ли соблюдать диеты ради фигуры. Исследование провело социологическое агентство «Вебер».

По мнению респондентов, психологические факторы и стресс наносят здоровью больший урон, чем употребление наркотиков. Порядка 56% опрошенных заявили, что хотели бы вести более здоровый образ жизни.

За состоянием организма следят 48% россиян, но при плохом самочувствии почти 65% лечатся самостоятельно, а к врачам обращаются только в крайнем случае. Еще 23% респондентов идут к медикам при появлении первых симптомов заболевания.

Поддержание физического здоровья для 53% россиян - главная мотивация для занятий спортом. Ежедневно упражнения выполняют 14% опрошенных, 21% - несколько раз в неделю, 40% признались, что вообще не занимаются спортом.

Более половины респондентов заявили, что диеты опасны для здоровья. При этом 49% готовы соблюдать определенный режим питания ради фигуры. Участники опроса отметили, что если бы им пришлось сидеть на диете, то они точно не смогли бы отказаться от сладкого и мучного, а также от жирного мяса и рыбы.

Кандидат медицинских наук Юлия Онуфрийчук рассказала, что проводить разгрузочные дни можно не чаще одного-трех раз в неделю. Это поможет нормализовать обмен веществ.

Исследования Питание Опросы Врачи Диеты
04 марта 2024, 09:23
Рекордную заболеваемость гонореей зафиксировали в Финляндии
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В Финляндии зафиксировали рост заболеваемости венерическими заболеваниями. Доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак заявила Yle, что в 2023 году зафиксировали двукратное увеличение количества случаев гонореи.

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за тысячу», - сказала она.

По словам специалиста, для Финляндии это рекордный показатель заболеваемости. Эйя Хилтунен-Бак добавила, что хламидиоз чаще фиксировали у молодых женщин, гонорею - у мужчин. Она предупредила, что часто триппер протекал бессимптомно, повышал риск бесплодия, проблем с вынашиванием и заражения ВИЧ.

Мужчина из Австрии заразился от проститутки в Камбодже новым штаммом гонореи , устойчивым к классической терапии. Болезнь не могли остановить при помощи азитромицина, тетрациклина и других назначавшихся в таких случаях антибиотиков.

В Финляндии зафиксировали рост заболеваемости венерическими заболеваниями. Доцент клиники HUS Эйя Хилтунен-Бак заявила Yle , что в 2023 году зафиксировали двукратное увеличение количества случаев гонореи.

Финляндия Болезни
04 марта 2024, 05:00
Врач назвал ранние признаки деменции
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Забывчивость, перемены в настроении, дезориентация в пространстве и резкое охлаждение к любимому хобби могут говорить о начале развития деменции. Кроме того, у старческого слабоумия могут быть и более неожиданные симптомы. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог Карина Галиулина.

Признаком деменции также может быть синдром Плюшкина - стремление накапливать в доме ненужные и сломанные вещи. О развитии болезни говорят повторяющиеся ситуации, в которых пожилой человек прячет вещи, а потом не может их найти.

«Часто наблюдается нарушение способности следить за разговором: пожилой человек продолжает задавать один и тот же вопрос, с отрешенным видом выслушивает ответ и никак не может запомнить его», - рассказала врач.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что деменция - болезнь современных людей. Они проанализировали тексты древних греков и римлян и выяснили, что в то время люди не страдали от деменции и болезни Альцгеймера. Хотя древние люди были долгожителями - жили в среднем до 70 лет. Исследователи предположили, что эта болезнь связана с современными проблемами: загрязненным воздухом и неправильным питанием.

Болезни Врачи Ученые

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