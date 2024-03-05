Главный терапевт России рассказал, как часто и сколько нужно есть, чтобы не полнеть

По ее словам, самый надежный ориентир для контроля за весом - индекс массы тела, который можно вычислить по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Показатель 20–25 будет соответствовать норме, от 25 до 29 - покажет избыточный вес, выше 30 - ожирение.

Доктор посоветовала для снижения веса питаться таким образом, чтобы калорийность пищи была на 500–1000 килокалорий меньше, чем энергозатраты организма. При этом женщины не должны снижать потребление калорий до уровня ниже 1200 килокалорий в сутки, а мужчины - ниже 1500.

Также эксперт предложила придерживаться некоторых правил для того, чтобы избежать ожирения. Драпкина посоветовала употреблять меньше продуктов, содержащих быстрые углеводы и животные жиры и увеличить количество овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, как отметила эксперт, рекомендуемая норма потребления белка в сутки для взрослого человека со средней физической активностью должна составлять 0,75 грамма на килограмм веса.

Принимать пищу она порекомендовала пять-шесть раз в день, есть в одно и то же время и не перебарщивать с солью (суточная доза не должна превышать 5 граммов).

Также терапевт предложила исключить из рациона специи, пряности, копчения, соления и острые блюда. При этом порекомендовала выпивать в день около двух литров воды, пищу не жарить, а варить, запекать или готовить на пару.

Кроме того, нужно увеличить количество физической нагрузки.

Ранее Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов , который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность.