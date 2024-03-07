Гинеколог рассказал, что может стремительно приблизить климакс раньше времени

По ее словам, климакс называют ранним, если он начинается до 45 лет. Это происходит из-за врожденных особенностей организма, когда у женщины минимальный запас фолликулов в яичниках.

Еще этот физиологический период провоцируют перенесенные операции по удалению кисты яичников, аутоиммунные заболевания и эндометриозные реакции. Помимо этого, на репродуктивную функцию женщины могут повлиять такие болезни, как псориаз, склеродермия и витилиго.

Однако ранний климакс также вызывают определенные особенности образа жизни. Среди них - курение, другие вредные привычки, нервное напряжение, стресс, бессонница и переутомление.

Ранее врач Екатерина Варламова предложила женщинам во время климакса добавлять в рацион продукты с фитоэстрогенами. Это льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи и клюква. Такая пища поможет поддержать здоровье в непростой период.