07 марта 2024, 01:28

Гинеколог рассказал, что может стремительно приблизить климакс раньше времени

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Климакс может наступить раньше времени из-за вредных привычек. Об этом заявила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева в интервью для aif.ru.

По ее словам, климакс называют ранним, если он начинается до 45 лет. Это происходит из-за врожденных особенностей организма, когда у женщины минимальный запас фолликулов в яичниках.

Еще этот физиологический период провоцируют перенесенные операции по удалению кисты яичников, аутоиммунные заболевания и эндометриозные реакции. Помимо этого, на репродуктивную функцию женщины могут повлиять такие болезни, как псориаз, склеродермия и витилиго.

Однако ранний климакс также вызывают определенные особенности образа жизни. Среди них - курение, другие вредные привычки, нервное напряжение, стресс, бессонница и переутомление.

Ранее врач Екатерина Варламова предложила женщинам во время климакса добавлять в рацион продукты с фитоэстрогенами. Это льняное семя, семена тыквы, чеснок, брокколи и клюква. Такая пища поможет поддержать здоровье в непростой период.

Курение Болезни Врачи Женщины
06 марта 2024, 11:09
Старейшая женщина планеты назвала секреты долголетия
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Мария Браньяс Морера, самая старая женщина в мире, отпраздновала свой 117-й день рождения. О ее секрете долголетия рассказал портал Guinness World Records.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско, США, после чего в возрасте восьми лет переехала в Каталонию.

Женщина стала обладательницей титула самого старого человека по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года, заняв место француженки Люсиль Рандон, скончавшейся в возрасте 118 лет. По данным Книги рекордов Гиннесса, Морера занимает 12-е место в подтвержденном списке самых старых людей в истории. Ее позиция вырастет до пятого места, когда она достигнет 118 лет.

Она проживает в доме для престарелых уже 23 года. Несмотря на возраст, Морера остается жизнерадостной и убеждена, что новый день всегда приносит новые уроки. Женщина считает секретами своего долголетия порядок в жизни, спокойствие и теплые отношения с семьей и друзьями. Она также перечислила следующие факторы: много времени на природе, жизнь без стресса и сожалений, получение множества позитивных эмоций и избегание негативного общения.

У Мореры практически нет серьезных проблем со здоровьем, кроме частичной потери слуха и трудностей с передвижением. Она дала согласие на медицинское обследование, которое поможет ученым выяснить факторы, способствующие такому успешному долголетию.

Ранее доживший до 107 лет британец поделился секретом своего долголетия. Он выразил уверенность, что сохранить здоровье ему помогли особые завтраки.

Женщины Рекорды Активное долголетие Книга рекордов Гиннесса
05 марта 2024, 04:18
Микрохирурги Петербурга 10 часов оперировали ребенка с перемолотой блендером кистью
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Микрохирурги Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 10 часов оперировали ребенка, который травмировал кисть руки в работающем блендере. Подробности сообщила пресс-служба лечебного заведения при университете.

Десятилетний ребенок опустил руку в кухонный прибор. Это произошло 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая доставила мальчика в приемное отделение клиники с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава».

«Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов», - сообщила пресс-служба университета.

Бригаде хирургов удалось восстановить кровоснабжение поврежденной кисти, сшить нервы и сухожилия. Завотделением микрохирургии Юрий Махин отметил, что операция прошла успешно, но пока рано говорить о перспективах восстановления.

Крупную опухоль с зубами и волосами вырезали хирурги из тела пациентки в Чебоксарах. Опухоль оказалась доброкачественной.

Санкт-Петербург Дети Врачи
05 марта 2024, 01:51
Главный терапевт России рассказал, как часто и сколько нужно есть, чтобы не полнеть
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Ожирение является фактором риска многих неинфекционных заболеваний. Об этом и о том, сколько и как часто нужно есть, чтобы не набирать вес, изданию «Аргументы и факты» рассказала главный терапевт России Оксана Драпкина.

По ее словам, самый надежный ориентир для контроля за весом - индекс массы тела, который можно вычислить по формуле: вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате.

Показатель 20–25 будет соответствовать норме, от 25 до 29 - покажет избыточный вес, выше 30 - ожирение.

Доктор посоветовала для снижения веса питаться таким образом, чтобы калорийность пищи была на 500–1000 килокалорий меньше, чем энергозатраты организма. При этом женщины не должны снижать потребление калорий до уровня ниже 1200 килокалорий в сутки, а мужчины - ниже 1500.

Также эксперт предложила придерживаться некоторых правил для того, чтобы избежать ожирения. Драпкина посоветовала употреблять меньше продуктов, содержащих быстрые углеводы и животные жиры и увеличить количество овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, как отметила эксперт, рекомендуемая норма потребления белка в сутки для взрослого человека со средней физической активностью должна составлять 0,75 грамма на килограмм веса.

Принимать пищу она порекомендовала пять-шесть раз в день, есть в одно и то же время и не перебарщивать с солью (суточная доза не должна превышать 5 граммов).

Также терапевт предложила исключить из рациона специи, пряности, копчения, соления и острые блюда. При этом порекомендовала выпивать в день около двух литров воды, пищу не жарить, а варить, запекать или готовить на пару.

Кроме того, нужно увеличить количество физической нагрузки.

Ранее Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов , который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность.

Женщины Мужчины Ожирение Продукты
04 марта 2024, 16:18
Врач предупредил о вреде бутербродов с сыром на завтрак
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Бутерброды с сыром и маслом на завтрак могут негативно отразиться на поджелудочной железе. О том, как не навредить здоровью, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Врач пояснил, что многие считают сыр нежирным продуктом и едят его по утрам. На самом деле в нем может содержаться до 50% жиров животного происхождения, поджелудочной железе сложно переработать такое количество за раз.

«Самыми врелнымм бутербродами являются те, которые содержат большое количество жиров и сахара. Например, бутерброд с колбасой, сыром и майонезом», - рассказал Вялов.

По его словам, у человека, который съел много жирной пищи, поджелудочная функционирует на износ, стремясь выделить достаточное количество липазы для ее переработки. Спустя время такая пищевая привычка может привести к развитию хронического панкреатита.

Доктор уточнил, что сыр в рационе в умеренном количестве должен присутствовать, так как в его составе есть необходимые организму кальций, белок и жирорастворимые витамины.

Ранее ученым удалось доказать, что чрезмерное употребление сверхпереработанной пищи увеличивает риски развития более 30 заболеваний. В частности, рака, болезни сердца и легких.

Врачи Диеты Продукты

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