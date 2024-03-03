Названы сроки открытия движения в обе стороны на участке «Тавриды» под Феодосией
На 89-м километре федеральной трассы «Таврида» под Феодосией запустили реверсивное движение. Об этом в Telegram-канале написал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.
«Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», - пообещал министр.
Он подчеркнул, что водители должны обратить внимание на временно установленные дорожные знаки.
Ограничения на трассе «Таврида» ввели в ночь на 3 марта. В Минтрансе республики не называли причины такого решения.
По данным Минобороны, минувшей ночью украинские военные попытались атаковать полуостров , запустив беспилотники. Дежурные средства ПВО уничтожили 38 воздушных целей. Информацию о возможных разрушениях на земле в ведомстве не привели.