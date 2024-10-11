11 октября 2024, 21:32

Сотни россиян лишились новых машин из-за «казахстанской схемы»

РИА «Новости»
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Госавтоинспекция изъяла у россиян более 800 иномарок, привезенных через Казахстан по параллельному импорту и продававшихся в автосалонах. Новые владельцы не знали, что эти машины фигурировали в крупной мошеннической схеме, сообщила «Газета.ru».

В 2023 году аферисты убедили жителей Казахстана за вознаграждение в 400 тысяч рублей взять на себя кредиты на автомобили японских и корейских марок, которые останутся работать в таксопарках и автопрокате. Преступники пообещали самостоятельно вносить платежи, но в результате подделали договоры купли-продажи, продали машины в Россию и исчезли. Когда банки начали требовать деньги, обманутые казахстанцы обратились в полицию. Она возбудила уголовные дела и объявила авто в розыск.

В России машины продавались в автосалонах как привезенные по параллельному импорту. Они имели все необходимые документы, в том числе электронный паспорт технического средства и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, поэтому новые владельцы ничего не подозревали. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил, что при визите в ГИБДД машины изымали. В общей сложности афера затронула более 800 автомобилей.

Автоюрист Николай Лагун в интервью «Известиям» посоветовал оставаться начеку даже при покупке машины у официальных дилеров. Он сообщил, что нередко продавцы навязывают дополнительные услуги или указывают в объявлении заниженную стоимость.

Казахстан ГИБДД Мошенничество Бизнес Машины
08 октября 2024, 03:27
Названы самые надежные поддержанные авто из Китая
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В России на вторичном рынке можно купить целый ряд надежных китайских автомобилей с пробегом. Об этом «Газете.ru» сообщили автодилеры «Автодом».

«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования. Так, Omoda С5 сохранит до 89% от первоначальной цены», - объяснили в компании.

Почетное место среди надежных машин занял Changan Uni-K - через трехлетний эксплуатационный срок он сохранит до 87% от своей изначальной стоимости. К надежным китайским моделям с пробегом также отнесли Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости).

Такой же высокой оценки удостоились GAC GS8 и Kaiyi e5 с показателями 84% и 90% соответственно. В рейтинг самых надежных подержанных авто из КНР попали Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов предупредил, что китайские производители начнут поднимать цены на автомобили постепенно. Они будут обращать внимание на реакцию российского рынка, чтобы корректировать дальнейшее повышение.

Модели Рейтинги Россия Машины Китай
20 сентября 2024, 14:15
Управление делами президента изучит параметры Lada Aura
РИА «Новости»
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Управление делами президента изучит характеристики автомобиля Lada Aura для возможного использования машины в государственной службе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности», - напомнил официальный представитель Кремля.

Модель Lada Aura создали на платформе Lada Vesta. Машина премиум-класса отличается увеличенным салоном, выполненным из натуральной кожи. Автомобиль оснастили двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы.

Стоимость бизнес-седана в полной комплектации превысит три миллиона рублей. Запуск новой модели запланировали на сентябрь.

Дмитрий Песков Машины Lada
13 сентября 2024, 20:07
Утильсбор на автомобили вырастет с 1 октября
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Правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы проиндексируют на 70-85%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

«На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70-85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», - отметили в ведомстве.

При расчете суммы утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 года, останутся предыдущие коэффициенты. Для этого нужно подать документы в таможенные органы не позже 1 ноября.

По мнению экспертов, все повышения утильсборов отразятся на стоимости автомобилей в стране. Руководитель управления продаж и маркетинга компании «Мотор-Плейс» Максим Железняк ранее рассказал, что цены на среднюю машину могут подняться на 10%.

Минпромторг РФ Машины
13 сентября 2024, 10:25
Авиакомпанию S7 уличили в дискриминации слабовидящих пассажиров
РИА «Новости»
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Суд признал незаконными некоторые положения правил перевозок авиакомпании S7. Об этом сообщило новосибирское издание «Прецедент».

По его данным, слабовидящие пассажиры авиакомпании, летя с собаками-поводырями, не могли выбрать посадочные места. Для них предназначались только кресла в конце салона. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сочла подобное несправедливым и обратилась в суд.

Суд первой инстанции, а потом и апелляционный удовлетворил иск и обязал авиакомпанию изменить внутренние правила воздушных перевозок.

В марте Федеральная антимонопольная служба грозила той же авиакомпании штрафом за необоснованные цены на билеты.

А в августе стало известно, что туристы из Новосибирска в судебной тяжбе против «Аэрофлота», требуя компенсировать обратные билеты с Мальдив, купленные за свой счет в марте 2022 года, дошли до Верховного суда.

Суд Прокуратура РФ Самолеты Авиакомпании

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