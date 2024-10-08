Названы самые надежные поддержанные авто из Китая

«Понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования. Так, Omoda С5 сохранит до 89% от первоначальной цены», - объяснили в компании.

Почетное место среди надежных машин занял Changan Uni-K - через трехлетний эксплуатационный срок он сохранит до 87% от своей изначальной стоимости. К надежным китайским моделям с пробегом также отнесли Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости).

Такой же высокой оценки удостоились GAC GS8 и Kaiyi e5 с показателями 84% и 90% соответственно. В рейтинг самых надежных подержанных авто из КНР попали Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.

Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов предупредил, что китайские производители начнут поднимать цены на автомобили постепенно. Они будут обращать внимание на реакцию российского рынка, чтобы корректировать дальнейшее повышение.