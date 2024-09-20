Управление делами президента изучит параметры Lada Aura

Правительство России утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора до 2030 года. С 1 октября утильсбор на автомобили и прицепы проиндексируют на 70-85%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

«На первом этапе ставка вырастет в среднем на 70-85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», - отметили в ведомстве.

При расчете суммы утильсбора на транспортные средства, ввезенные в Россию до 1 октября 2024 года, останутся предыдущие коэффициенты. Для этого нужно подать документы в таможенные органы не позже 1 ноября.

По мнению экспертов, все повышения утильсборов отразятся на стоимости автомобилей в стране. Руководитель управления продаж и маркетинга компании «Мотор-Плейс» Максим Железняк ранее рассказал, что цены на среднюю машину могут подняться на 10%.