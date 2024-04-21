МВД России предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта
МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за проведением технического осмотра транспорта. Законопроект опубликовали на портале проектов правовых актов.
«Предлагаемые индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонений от параметров объектов контроля, с высокой долей вероятности свидетельствующих о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по проведению технических осмотров транспортных средств», - сказано в пояснительной записке к документу.
Ранее ГИБДД предупредила о штрафах и риске лишения прав из-за незаконной установки дефлекторов. Наличие ветровиков может вызвать проблемы при техосмотре.
Для электронных самокатов предложили ввести в России обязательный технический осмотр. Причиной такой инициативы стала популяризация этого вида транспорта, и в то же время рост ДТП с участием СИМ.