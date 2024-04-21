21 апреля 2024, 00:52

МВД России предложило ужесточить контроль за техосмотром транспорта

РИА «Новости»
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МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за проведением технического осмотра транспорта. Законопроект опубликовали на портале проектов правовых актов.

«Предлагаемые индикаторы направлены на выявление соответствия или отклонений от параметров объектов контроля, с высокой долей вероятности свидетельствующих о наличии нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения при осуществлении деятельности по проведению технических осмотров транспортных средств», - сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее ГИБДД предупредила о штрафах и риске лишения прав из-за незаконной установки дефлекторов. Наличие ветровиков может вызвать проблемы при техосмотре.

Для электронных самокатов предложили ввести в России обязательный технический осмотр. Причиной такой инициативы стала популяризация этого вида транспорта, и в то же время рост ДТП с участием СИМ.

МВД РФ Россия Машины
19 апреля 2024, 13:58
Скорость движения на трассе М-11 «Нева» ограничили из-за снегопада
Соцсети
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В Новгородской и Ленинградской областях ограничили максимальную скорость движения по трассе М-11 «Нева» из-за погодных условий. Автомобилистам разрешили разгоняться до 70 километров в час, сообщил «Автодор».

«В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 „Нева“ снижена до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны!» - объявила пресс-служба.

В обычные дни действовало ограничение до 120 километров в час. «Автодор» сообщил, что на дороги вышла снегоуборочная техника, и призвал в ближайшие выходные не выезжать на летних шинах. Пресс-служба предупредила, что снегопад может затянуться до вечера 20 апреля.

Дороги
18 апреля 2024, 13:24
Застрявшие в Дубае туристы улетели в Россию
Unsplash
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Российские туристы начали возвращаться из Дубая. Авиакомпании выполнили почти все задержанные перелеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Российские авиакомпании практически завершили выполнение всех задержанных в предыдущие сутки рейсов из Дубая», - заявил он.

Утром 18 апреля в аэропорту Новосибирска приземлился вылетевший из Дубая лайнер авиакомпании S7 Airlines, а в Москве - самолеты «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» из аэропорта Аль-Мактум. Они перевезли 376 пассажиров. Изначально рейсы планировали 17 апреля, но отложили из-за сильного ливня.

Непогода обрушилась на ОАЭ 16 апреля. Поднялся сильный ветер , прошел проливной дождь. АТОР сообщил, что из страны не могли вылететь около 2,5 тысячи российских туристов. На третий день международный аэропорт Дубая, по информации RT , возобновил отправку рейсов из первого терминала.

Авиация Туризм Самолеты ОАЭ Дубай
14 апреля 2024, 02:54
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы и Петербурга из-за событий на Ближнем Востоке
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Авиакомпания «Аэрофлот» решила перенести вылет рейсов в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга. Причиной стала атака Ирана на Израиль. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По предварительной информации, самолеты задержат на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, из Москвы в Шарм-эш-Шейх и из столицы в Дубай и Абу-Даби. В воскресенье, предположительно, также задержат семь зарубежных вылетов.

«Обратные рейсы также выполнят с задержкой. Пассажиров попросили отслеживать обновления информации на онлайн-табло вылетов», - уточнили в компании.

Росавиация также ввела временные ограничения на авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией.

Такие меры связали с иранской атаки по израильской территории.

Ранее иранские военные запустили первую партию баллистических ракет в направлении Израиля. Они последовали за массированной атакой иранских дронов.

Аэрофлот Самолеты Ближний Восток Москва
14 апреля 2024, 01:27
Росавиация приостановила авиарейсы из России на Ближний Восток
РИА «Новости»
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Федеральное агентство воздушного транспорта России ввело временные ограничения на авиасообщения с Израилем, Ираком и Иораданией из-за иранской атаки по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В связи с выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства <…> рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», - уточнило агентство.

Авиарейсы приостановлены 14 апреля. В Израиль - с 00:30 по 05:00, в Ирак - с 23:45 до 05:30, в Иорданию - с 23:00 до 05:00, время указано московское.

До этого Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов.

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что беспилотники в сторону Израиля запустил не только Иран , но и ряд других стран региона. Руководство страны готовится к нескольким дням противостояния с Ираном , в том числе к ответным мерам.

Израиль Самолеты Россия Авиакомпании Ирак Ближний Восток

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