Китайские электромобили опередили конкурентов из США

«Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», - сказал он о китайских авто.

Матиас Мидрайх, чья компания сотрудничала с Volkswagen, BMW и Envision AESC, объяснил успех китайской индустрии электромобилей тем, что по техническим характеристикам ее модели не уступали американским, но стоили меньше. Поэтому продажи собственных машин на электродвигателе в Китае опередили развитие этой индустрии в США.

Другие специалисты объяснили невысокий спрос на американские электромобили тем, что местные водители традиционно предпочитали крупногабаритные модели. Аналитик CRU Group Сэм Адхам заявил, что таким машинам требовался более мощный и соответственно дорогой двигатель. Он объяснил низкий спрос недоступностью машин.

В России популярность электромобилей возросла. В 2025 году запустят производство хетчбэка «Атом».