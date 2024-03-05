05 марта 2024, 08:59

Chery показала обновленный логотип марки в России

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Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия», производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия» , производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

В обновленном логотипе компании форма элемента внутри эллипса отсылает к цифрам 3, 6 и 9, а цветовая гамма состоит из черного, красного и серого. Внутри логотипа появился треугольник, напоминающий вершину горы.

«Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь», - заявила заместитель директора по маркетингу Chery в России Елена Баева.

Машины китайских марок стали очень популярными у россиян. Однако в начале года на автомобильном рынке наиболее значительный избыток нераспроданных авто наблюдается у китайского бренда Chery. Повышения показателей были у брендов Geely или Exeed.

Дороги Россия Машины Китай
04 марта 2024, 16:10
Собянин доложил Путину о росте доходов за счет строительства БКЛ
РИА «Новости»
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Федеральный бюджет пополнился благодаря строительству Большой кольцевой линии — он получил уже больше триллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Федеральный бюджет пополнился благодаря строительству Большой кольцевой линии - он получил уже больше триллиона рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил ему об итогах развития столицы в 2023 году. Собянин отметил, что благодаря БКЛ по Москве перемещаются около одного миллиона 300 тысяч человек в сутки. Проект также вносит существенный вклад в бюджет.

«Федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», - указал мэр столицы.

Собянин добавил, что в 2025 году число поездок по БКЛ может вырасти до 2,3 миллиона в день.

Ранее о развитии городской экономики рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что запуск БКЛ положительно сказался на росте деловой активности столицы. По его словам, около новых станций метро начали строить объекты недвижимости.

Строительство Владимир Путин Метро Москва
04 марта 2024, 10:24
Китайские электромобили опередили конкурентов из США
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Производители электромобилей в США столкнулись с низким уровнем продаж. Обратная ситуация сложилась в Китае, где наладили выпуск простых и недорогих машин, сообщил The Financial Times исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх.

«Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», - сказал он о китайских авто.

Матиас Мидрайх, чья компания сотрудничала с Volkswagen, BMW и Envision AESC, объяснил успех китайской индустрии электромобилей тем, что по техническим характеристикам ее модели не уступали американским, но стоили меньше. Поэтому продажи собственных машин на электродвигателе в Китае опередили развитие этой индустрии в США.

Другие специалисты объяснили невысокий спрос на американские электромобили тем, что местные водители традиционно предпочитали крупногабаритные модели. Аналитик CRU Group Сэм Адхам заявил, что таким машинам требовался более мощный и соответственно дорогой двигатель. Он объяснил низкий спрос недоступностью машин.

В России популярность электромобилей возросла. В 2025 году запустят производство хетчбэка «Атом».

США Бизнес Машины Китай Электромобили
03 марта 2024, 15:02
Названы сроки открытия движения в обе стороны на участке «Тавриды» под Феодосией
РИА «Новости»
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На 89-м километре федеральной трассы «Таврида» под Феодосией запустили реверсивное движение. Об этом в Telegram-канале написал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», - пообещал министр.

Он подчеркнул, что водители должны обратить внимание на временно установленные дорожные знаки.

Ограничения на трассе «Таврида» ввели в ночь на 3 марта. В Минтрансе республики не называли причины такого решения.

По данным Минобороны, минувшей ночью украинские военные попытались атаковать полуостров , запустив беспилотники. Дежурные средства ПВО уничтожили 38 воздушных целей. Информацию о возможных разрушениях на земле в ведомстве не привели.

Крым Дороги
03 марта 2024, 05:03
Автоэксперт рассказал, какую машину можно купить до миллиона рублей
Freepik
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Автолюбители могут выбрать из большого ассортимента машин с автоматической коробкой передач по цене до миллиона рублей, если обратят внимание на вторичный рынок. Об этом автоэксперт Роман Титов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, за эту цену можно купить такие популярные модели как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.

Главные плюсы этих машин - компактность, недорогое обслуживание, доступность запчастей и надежность. Но надо учитывать, что у автомобилей по цене ниже миллиона, скорее всего, будет большой пробег.

Ранее стало известно, что в Россию могут огранить поставки запчастей. Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом возможность убрать из перечня параллельного импорта некоторые автомобильные бренды.

Модели Россия Интервью Машины BMW

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