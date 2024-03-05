Chery показала обновленный логотип марки в России

Китайская автомобилестроительная компания Chery представила в России обновленный логотип. Как сообщили «Известия» , производитель машин вообще собрался провести ребрендинг: все начнется с редизайна медийной коммуникации Chery, а завершится сменой вывесок на фасадах зданий официальных дилеров марки.

В обновленном логотипе компании форма элемента внутри эллипса отсылает к цифрам 3, 6 и 9, а цветовая гамма состоит из черного, красного и серого. Внутри логотипа появился треугольник, напоминающий вершину горы.

«Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь», - заявила заместитель директора по маркетингу Chery в России Елена Баева.

Машины китайских марок стали очень популярными у россиян. Однако в начале года на автомобильном рынке наиболее значительный избыток нераспроданных авто наблюдается у китайского бренда Chery. Повышения показателей были у брендов Geely или Exeed.