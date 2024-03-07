«Загадка для меня». Вяльбе жестко высмеяла долгое хранение допинг-проб

«Загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», - сказала она.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой». Там она рассказала журналистам, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду девушка старалась настроить себя на «прекрасный праздник спорта».

Валиева отметила, что прошла долгий и трудный путь. Она много работала и всегда хотела попасть на соревнования такого масштаба. Из-за ситуации с допингом фигуристка получила совершенно иные эмоции.