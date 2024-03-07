07 марта 2024, 06:04

«Загадка для меня». Вяльбе жестко высмеяла долгое хранение допинг-проб

РИА «Новости»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в шутку предложила вручать награды Олимпийских игр посмертно, потому что допинг-пробы хранят десятилетия. Ее слова передало РИА «Новости».

«Загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», - сказала она.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой». Там она рассказала журналистам, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду девушка старалась настроить себя на «прекрасный праздник спорта».

Валиева отметила, что прошла долгий и трудный путь. Она много работала и всегда хотела попасть на соревнования такого масштаба. Из-за ситуации с допингом фигуристка получила совершенно иные эмоции.

Спортсмены Допинг Россия
06 марта 2024, 20:50
Российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе
Global Look Press
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Международная федерация тенниса (ITF) объявила о решении допустить до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Согласно представленному документу, россияне и белорусы могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе - без национального гимна, флага, эмблемы или другой символики, связанной с РФ или национальной федерацией.

«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», - говорится в релизе.

В декабре МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм - 2024. Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к соревнованиям только после подписания обновленного согласия.

Спортсмены Белоруссия Париж Международные отношения Россия Теннис Олимпийские игры в Париже — 2024
06 марта 2024, 17:22
Валиева запишет песню с Mia Boyka
Global Look Press
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Фигуристка Камила Валиева планирует записать песню с исполнительницей Mia Boyka. Спортсменка назвала дату выхода трека в эфире «Авторадио».

«Мы с Mia Boyka записываем трек - детскую считалочку, - который выйдет 26 апреля, в мой день рождения», - уточнила она.

Фигуристка также рассказала об участии в новом китайском проекте, который еще дорабатывают. Валиевой в нем отведена ключевая роль.

По ее словам, она одна будет кататься на льду, а вокруг создадут действо танцоры, артисты и музыканты. Спортсменка добавила, что старт шоу могут дать уже в этом году.

Ранее юрист Анна Анцелиович предупредила, что Валиевой может грозить восьмилетняя дисквалификация из-за шоу в Китае. По ее словам, если КНР является соорганизатором или информационным партнером, то участвовать в таком шоу фигуристке запрещено.

Фигурное катание Камила Валиева
06 марта 2024, 12:22
Нападающего «Спартака» Промеса заметили в ночном клубе в Дубае
Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Кадры с вечеринки появилось в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Промес должен был вылететь вместе с командой 29 февраля в Санкт-Петербург, однако был задержан и помещен под домашний арест. Это произошло из-за оставления места ДТП во время зимних сборов в ОАЭ. Теперь спортсмену грозит крупный штраф, тюрьма на срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

По информации журналиста Ивана Карпова, суд по делу отложили на неделю, так как судья не смог выйти на работу по личным причинам. Защита футболиста старается ускорить процесс, чтобы заседание прошло в ближайшее время.

В середине февраля суд в Амсердаме вынес Промесу приговор из-за поножовщины и контрабанды 1370 килограммов кокаина. Футболист получил шесть лет тюрьмы заочно. Его также объявили в розыск по линии Интерпола.

Спартак ДТП Дубай
06 марта 2024, 01:02
«Старый советский стиль». Егор Яковлев признал преимущества комбинационного хоккея
Unsplash
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Северо-американский хоккей, который последние годы превалировал на российском льду, уходит в прошлое. Возвращается советский комбинационный хоккей, рассказал олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Хоккеист отметил, что странно и непонятно, зачем в России «пытались играть» в северо-американский хоккей, с забросами, передачей шайбы и борьбой за нее.

«Смотришь тот же НХЛ, там все быстро, все на передачах, они играют наоборот - в наш советский хоккей. Непонятно, зачем мы пытались в этот хоккей играть. <…> Зачем отдавать шайбу, вбрасывать, отдавать, чтобы за ней бежать и потом бороться за нее, когда можно ее сохранить и играть постоянно шайбой», - поделился собеседник Маруси.

Яковлев отметил, что в настоящий момент в России наблюдается возврат к комбинационному хоккею, которым славились советские игроки. Чемпион рассказал, что сейчас в Лиге игроки отлично взаимодействуют друг с другом, выстраивают комбинации и забивают голы.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия

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