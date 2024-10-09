Футбольный матч между сборными России и Пакистана не состоится

Клиенты маркетплейса Wildberries заинтересовались восточным боевым искусством карате. Спрос на товары данной категории за первые девять месяцев этого года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом покупателей не отпугнули цены, прибавились сразу 11%. Аналитики маркетплейса провели собственное исследование, приуроченное ко Всемирному дню карате, который наступил в понедельник, 7 октября.

Самым большим спросом среди любителей карате пользуются кимоно, пояса и перчатки. Эти товары составили главную тройку рейтинга по объему продаж. Следующими по популярности стали средства защиты и тренировочные снаряды.

Продажи товаров для каратистов начали расти в сентябре, когда ученики спортивных школ и секций вернулись на занятия. Пик продаж приходится на декабрь, когда родные и друзья спортсменов покупают подарки к Новому году и пользуются предпраздничными распродажами.

После объем проданных товаров для карате возвращается к своему обычному уровню, незначительно снижаясь на время летних каникул.

Лидером по объему покупок товаров для занятий карате по итогам прошлого года стала Московская область, которая обошла Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области, Санкт-Петербург и другие регионы.

По доле проданной продукции для каратистов от общего объема всех проданных на маркетплейсе товаров стали Хабаровский край, Астраханская область, Приморский край, Липецкая и Тюменская области. Поэтому самый большой интерес к боевому искусству проявили жители Дальнего Востока, Урала и Сибири.

В начале октября трое спортсменов из Воскресенска стали победителями и призерами турнира по карате «Петербургская осень». В трех категориях они завоевали две золотые и одну бронзовую медали , обойдя 1300 участников из 40 регионов России и 30 стран.