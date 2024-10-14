14 октября 2024, 11:11

В Московском марафоне приняли участие до 30 тысяч спортсменов

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Около 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне, состоявшемся накануне. Среди них были и сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» со всех производственных площадок.

Всего спортсменам предложили две дистанции для забега - 10 и 42,2 километра. Маршрут пролегал через основные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, парк Горького, храм Христа Спасителя и другие.

«Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа - не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги», - отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По словам Скоромца, компания вовлекает в полезную физическую активность всех своих сотрудников

Спортсмены Газпром нефть Москва
13 октября 2024, 22:17
«Карма настигла засранца». Бывшая жена Бивола порадовалась его поражению
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Потеря боксером Дмитрием Биволом титула чемпиона мира в полутяжелом весе стало кармическим ответом. Такую оценку дала бывшая супруга спортсмена Екатерина Бивол в эфире YouTube-канала HardNews.

Бой она смотрела с самого начала, предупредив зрителей, что болеет за противника своего бывшего супруга - спортсмена Артура Бетербиева. Услышав решение судей, что Бивол проиграл, Екатерина не смогла сдержать эмоций.

«Так тебе и надо! Карма настигла засранца», - заявила она.

Бывшая супруга боксера подчеркнула, что когда она находилась в браке с Биволом, то он никогда не проигрывал. По словам Екатерины, она слепила из него чемпиона мира. Женщина призналась, что сейчас она злится на бывшего супруга, потому что сначала он потерял семью, а теперь и свой титул.

Бой Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым за статус чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бой продлился 12 раундов и завершился решением большинства судей, которые отдали победу Бетербиеву.

Спортсмен стал первым первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе после Роя Джонса-младшего.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Семья Женщины Брак
09 октября 2024, 17:09
Футбольный матч между сборными России и Пакистана не состоится
РИА «Новости»
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Российский футбольный союз отказался от организации товарищеского матча со сборной Пакистана. Об этом сообщили спортивному сайту «Чемпионат» в пресс-службе организации.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить», - заявили там.

Вместо этого подопечные Валерия Карпина проведут мастер-классы для детей из Белгородской и Курской областей и встретятся с болельщиками на стадионе «Динамо» в Москве. В ноябре товарищеские матчи планируются, но соперников в РФС пообещали огласить позже.

Ранее стало известно, что от ноябрьского матча с российской сборной отказались в Таджикистане. Это объяснили занятостью национальной команды.

Футбол Россия Пакистан
08 октября 2024, 18:07
Созданные в Подмосковье моторные масла испытали в гонках на выносливость
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Моторные масла «Газпромнефть — смазочные материалы» помогли одержать победу в четырехчасовом финале Кубка России всероссийской серии G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Всего на старт гонки, состоявшейся на трассе «Крепость Грозная» в Чечне, вышли 15 экипажей.

Первым финишную черту пересек автомобиль команды G-Drive SMP Racing, использовавший масло G-Energy 15W-50. При этом смазочные материалы сохранили защитные свойства даже через 530 километров пробега в экстремальных условиях.

«Высокие скорости и предельные нагрузки позволяют нашей продукции проявлять свои эффективные характеристики и достигать максимальных результатов», - заявил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что компания активно поддерживает автоспорт и ее разработки активно используются в различных гоночных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил руководителей предприятий в регионе.

«Здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что благодаря этому экономика региона сохраняет стабильность.

Машины Газпром нефть
07 октября 2024, 20:40
Спортсменка из России погибла во время триатлона в Испании
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Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне и утонула. Об этом РИА «Новости» рассказала сестра погибшей Наталья.

Соревнования Ironman в Барселоне состоялись в минувшее воскресенье, 6 октября.

«Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне», - уточнила собеседница агентства.

Ironman считают одними из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, проводимых без перерыва. Их устраивают в следующем порядке: заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42,195 километра.

Ранее на горе Дхаулагири в Непале обнаружили тело российской альпинистки Надежды Оленевой.

Спортсменка сорвалась в расселину во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров. В 2022 году Оленева выиграла чемпионат России по альпинизму.

Спортсмены Барселона Россия

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