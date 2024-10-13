«Карма настигла засранца». Бывшая жена Бивола порадовалась его поражению

Бой она смотрела с самого начала, предупредив зрителей, что болеет за противника своего бывшего супруга - спортсмена Артура Бетербиева. Услышав решение судей, что Бивол проиграл, Екатерина не смогла сдержать эмоций.

«Так тебе и надо! Карма настигла засранца», - заявила она.

Бывшая супруга боксера подчеркнула, что когда она находилась в браке с Биволом, то он никогда не проигрывал. По словам Екатерины, она слепила из него чемпиона мира. Женщина призналась, что сейчас она злится на бывшего супруга, потому что сначала он потерял семью, а теперь и свой титул.

Бой Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым за статус чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бой продлился 12 раундов и завершился решением большинства судей, которые отдали победу Бетербиеву.

Спортсмен стал первым первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе после Роя Джонса-младшего.

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