06 марта 2024, 00:54

Винер рассказала, почему сестры Аверины завершили карьеру

РИА «Новости»
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Многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины закончили спортивную карьеру из-за отказа от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, ее слова передала пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», - заявила она.

Спортсменки заявили о завершении карьеры 23 февраля.

Дина Аверина стала серебряной призеркой на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Это прервало серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина в тот год заняла четвертое место.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой из-за украинского конфликта.

Ранее Винер заявила, что вместе с Диной и Ариной преодолела огромный путь. Она поблагодарила гимнасток за это и назвала очень грустной новость о завершении карьеры сестер.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет
06 марта 2024, 01:02
«Старый советский стиль». Егор Яковлев признал преимущества комбинационного хоккея
Unsplash
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Северо-американский хоккей, который последние годы превалировал на российском льду, уходит в прошлое. Возвращается советский комбинационный хоккей, рассказал олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

Хоккеист отметил, что странно и непонятно, зачем в России «пытались играть» в северо-американский хоккей, с забросами, передачей шайбы и борьбой за нее.

«Смотришь тот же НХЛ, там все быстро, все на передачах, они играют наоборот - в наш советский хоккей. Непонятно, зачем мы пытались в этот хоккей играть. <…> Зачем отдавать шайбу, вбрасывать, отдавать, чтобы за ней бежать и потом бороться за нее, когда можно ее сохранить и играть постоянно шайбой», - поделился собеседник Маруси.

Яковлев отметил, что в настоящий момент в России наблюдается возврат к комбинационному хоккею, которым славились советские игроки. Чемпион рассказал, что сейчас в Лиге игроки отлично взаимодействуют друг с другом, выстраивают комбинации и забивают голы.

НХЛ Спортсмены Хоккей Россия
06 марта 2024, 01:00
«Стал быстрее и ниже по росту». Егор Яковлев рассказал о нюансах современного хоккея
Телеканал «360»
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Современный хоккей изменился, он стал быстрее и «ниже по росту». Хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей» признал, что уровень хоккея в России немного упал.

«Уровень действительно немножко упал сейчас, потому что все равно легионеры приезжали очень хорошие, прямо первоклассные были», - заявил Яковлев.

Сейчас качественных легионеров стало меньше, отметил спортсмен. При этом российский хоккей не стал менее интересным. Многие команды перестраиваются, добавил хоккеист.

«Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята», - пояснил собеседник Маруси.

Яковлев рассказал, что сейчас на передний план выходят «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой. В КХЛ становится все больше таких команд, добавил спортсмен.

Спортсмены Хоккей Россия Интервью
05 марта 2024, 23:10
«Адский труд». Хоккеист Егор Яковлев рассказал, каким должен быть хороший тренер
Телеканал «360»
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Хороший тренер по хоккею фанатеет от своей работы и вкладывает в нее душу. Такое мнение выразил хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Спорт с Марусей».

По его словам, существует не так много по-настоящему хороших детских хоккейных тренеров. Идеальный наставник должен обладать достаточным опытом, чтобы передать свои знания будущим спортсменам.

«Откуда будет профессионализм? Это от твоего личного опыта: где ты играл, что ты проходил. У нас достаточно мало таких ребят. Кто такого уровня ребята, они не идут в детский хоккей передавать свой опыт, потому что это адский тяжелый труд. Быть детским тренером - это очень тяжело», - сказал Яковлев.

Он отметил, что самая трудная задача детского тренера - это достучаться до ученика, суметь показать ему правильное направление. Из-за этого многие профессионалы предпочитают сразу работать со взрослыми учениками.

Спортсмены Хоккей Работа Интервью
05 марта 2024, 11:00
Искусственный интеллект помог создать масло для болидов «Игр будущего»
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Болиды, которые выступали 2 и 3 марта в «Играх будущего» в рамках фиджитал-гонок, обслуживали российскими маслами. Масло подходит для бензиновых и дизельных двигателей, причем как в гоночных машинах, так и в современных легковых автомобилях.

Как пояснил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец, в этом состоит преимущество новой разработки: класс вязкости позволяет использовать ее как для гоночной техники в разных дисциплинах, так и для 60% двигателей автопарка России.

«Мы выпускаем масла и поддерживаем автоспортивные соревнования, где команды и техника проходят испытания в экстремальных условиях. На основе собранных данных мы совершенствуем формулы моторных масел. Это помогает создавать новые смазочные материалы - „продукты будущего“. Формулу смазочных материалов разработали при помощи „Алхимика“ - цифровой системы на базе искусственного интеллекта. В маслах используется синтетическая основа и усиленный пакет присадок. На протяжении всех заездов эксперты мобильной лаборатории G-Energy следили за состоянием техники и подтвердили улучшенные свойства продукции», - заявил Анатолий Скоромец.

Искусственный интеллект Машины Газпром нефть «Игры будущего»

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