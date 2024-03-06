Валиева запишет песню с Mia Boyka

«Мы с Mia Boyka записываем трек - детскую считалочку, - который выйдет 26 апреля, в мой день рождения», - уточнила она.

Фигуристка также рассказала об участии в новом китайском проекте, который еще дорабатывают. Валиевой в нем отведена ключевая роль.

По ее словам, она одна будет кататься на льду, а вокруг создадут действо танцоры, артисты и музыканты. Спортсменка добавила, что старт шоу могут дать уже в этом году.

Ранее юрист Анна Анцелиович предупредила, что Валиевой может грозить восьмилетняя дисквалификация из-за шоу в Китае. По ее словам, если КНР является соорганизатором или информационным партнером, то участвовать в таком шоу фигуристке запрещено.