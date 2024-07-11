Умер бывший хоккеист и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко

Финал Евро-2024 обещает быть захватывающим — на поле сразятся сборные Испании и Англии, использующие противоположные тактики игры. Подробно о командах 360.ru рассказал футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

Обе сборные заслужили аплодисменты Специалист признался, что рад выходу в финал сборной Испании. По его мнению, это команда показывала на Евро-2024 самую цельную и пламенную игру.

«Сплав молодости и опыта, очень такая задорная команда, показывает веселый и искрометный футбол», - отметил он.

Ведущий подчеркнул, что испанцы играют в «позиционную атаку» и могут взломать любую оборону, будь то скоростные атаки или атаки, где нужно «долго катать мяч» и искать брешь. По его мнению, именно «Красная фурия» снискала симпатию болельщиков со всего мира.

Эксперт не оставил без внимания и сборную Англии, признав, что она тоже заслужила аплодисменты и участие в финале.

«Полная противоположность ей (команде Испании - прим. ред.) - это сборная Англии. Команда играет от обороны. Команда, футбол которой непонятен вообще никому», - указал Горсков.

Тренер англичан - герой мемов? Специалист напомнил, что тренер англичан Гарет Саутгейт давно стал героем мемов и объектом ненависти со стороны болельщиков. Несмотря на это, ему удалось вывести команду в финал. Отличительной особенностью сборной стала не только сосредоточенность на обороне, но и способность перестраивать игру.

«Гарет Саутгейт уже несколько раз удивлял мировое сообщество футболистов и болельщиков, когда он снимал с игры лидеров, того же Гарри Кейна», - подчеркнул эксперт.

Ведущий добавил, что английские спортсмены «на морально-волевых вытаскивали игры и побеждали».

Горсков предположил, что на поле две команды снова прибегнут к своим любимым техникам, которые так сильно отличаются друг от друга.

«Каждый будет играть свою игру. Англичане будут играть от обороны, будут уповать на длинные передачи и контратаки <…> А испанцы будут играть в контроль мяча», - заключил он.

Футбольный эксперт также высказал сомнение в том, что сборной Англии удастся первыми забить в матче с испанцами.

Ранее испанская команда выиграла матч с французами со счетом 2:1. Мячи в ворота сборной Франции забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Дани Ольмо.