Тутберидзе посоветовала фигуристке Валиевой сбросить вес

«Давайте я вам врать не буду. Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама. Также ей надо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась», - сказала она.

Этери Тутберидзе заявила, что у спортсменки нет необходимости в допинге. Она объяснила, что в фигурном катании оценивали не время выполнения движения и высоту прыжка. Тренер напомнила, что до чемпионата России Камила Валиева выступала с чистыми пробами, и отсутствовал смысл принимать допинг к очередному соревнованию.

Фигуристка сдала положительную допинг-пробу в день произвольной программы чемпионата России 25 декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал ее на четыре года.

В Верховный суд Швейцарии подали апелляцию.