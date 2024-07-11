11 июля 2024, 17:46

The Killers прервали концерт, чтобы досмотреть матч сборной Англии по футболу

Global Look Press
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Американская рок-группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями посмотреть концовку полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщило издание The Rolling Stone.

Трансляцию игры вывели на сцену с помощью проектора. Зрители встретили победу бурными овациями, а музыканты исполнили свой хит «Mr. Brightside».

Сборная Англия обыграла команду из Нидерландов со счетом 2:1 благодаря голам Гарри Кейна и Олли Уоткинса. В финале Евро-2024 они сыграют с испанцами.

Писатель Платон Беседин сравнил игроков сборной Англии с ранеными в сражении под Балаклавой британскими солдатами. Он порассуждал, кто может стать победителем чемпионата.

Лондон Англия Концерты Футбол Европа Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
11 июля 2024, 17:24
Умер бывший хоккеист и тренер «Сибири» Андрей Тарасенко
Global Look Press
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Тренер по развитию новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко скоропостижно умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тарасенко родился 11 сентября 1968 года в Новосибирске. Воспитанник местной «Сибири». Наибольшую известность получил благодаря выступлениям за ярославское «Торпедо» (ныне - «Локомотив») и тольяттинскую «Ладу». Вернувшись в родную команду, помог ей выйти в Суперлигу.

С 2008 года бессменно входил в тренерский штаб «Сибири», в том числе некоторое время был ее главным тренером.

Его сын - Владимир Тарасенко - тоже стал хоккеистом, дважды выигрывал Кубок Стэнли, становился чемпионом мира в составе молодежной сборной России.

Клуб выразил соболезнования родным и близким покойного.

Хоккей Сибирь
11 июля 2024, 15:26
Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024
Global Look Press
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Финал Евро-2024 обещает быть захватывающим — на поле сразятся сборные Испании и Англии, использующие противоположные тактики игры. Подробно о командах 360.ru рассказал футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков.

Обе сборные заслужили аплодисменты Специалист признался, что рад выходу в финал сборной Испании. По его мнению, это команда показывала на Евро-2024 самую цельную и пламенную игру.

«Сплав молодости и опыта, очень такая задорная команда, показывает веселый и искрометный футбол», - отметил он.

Ведущий подчеркнул, что испанцы играют в «позиционную атаку» и могут взломать любую оборону, будь то скоростные атаки или атаки, где нужно «долго катать мяч» и искать брешь. По его мнению, именно «Красная фурия» снискала симпатию болельщиков со всего мира.

Эксперт не оставил без внимания и сборную Англии, признав, что она тоже заслужила аплодисменты и участие в финале.

«Полная противоположность ей (команде Испании - прим. ред.) - это сборная Англии. Команда играет от обороны. Команда, футбол которой непонятен вообще никому», - указал Горсков.

Тренер англичан - герой мемов? Специалист напомнил, что тренер англичан Гарет Саутгейт давно стал героем мемов и объектом ненависти со стороны болельщиков. Несмотря на это, ему удалось вывести команду в финал. Отличительной особенностью сборной стала не только сосредоточенность на обороне, но и способность перестраивать игру.

«Гарет Саутгейт уже несколько раз удивлял мировое сообщество футболистов и болельщиков, когда он снимал с игры лидеров, того же Гарри Кейна», - подчеркнул эксперт.

Ведущий добавил, что английские спортсмены «на морально-волевых вытаскивали игры и побеждали».

Горсков предположил, что на поле две команды снова прибегнут к своим любимым техникам, которые так сильно отличаются друг от друга.

«Каждый будет играть свою игру. Англичане будут играть от обороны, будут уповать на длинные передачи и контратаки <…> А испанцы будут играть в контроль мяча», - заключил он.

Футбольный эксперт также высказал сомнение в том, что сборной Англии удастся первыми забить в матче с испанцами.

Ранее испанская команда выиграла матч с французами со счетом 2:1. Мячи в ворота сборной Франции забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Дани Ольмо.

Англия Спортсмены Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
11 июля 2024, 15:21
ОКР выплатил компенсации российским атлетам, не допущенным до Олимпиады
Global Look Press
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Олимпийский комитет России выплатил 245 атлетам, которых не допустили до участия на Играх в Париже, компенсации на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», - уточнил чиновник.

По его словам, последние выплаты произвели 23 июня.

Ранее российские дзюдоисты отказались ехать в Париж на Олимпиаду, назвав условия участия «унизительными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спортсмены сами принимают решение, соглашаться участвовать в Играх или нет.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
11 июля 2024, 09:39
Футболисту Соболеву пригрозили арестом за тонировку внедорожника
Global Look Press
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Нападающего московского «Спартака» Александра Соболева оштрафовали за тонировку иномарки Mercedes-Benz G-Класса на 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Спортсмен ехал в районе Воробьевых гор 2 июля, когда его остановили сотрудники ГАИ. Иномарку с номером «007» остановили за плотную черную тонировку на передних боковых стеклах. Соболеву выписали протокол, согласно которому его оштрафовали на 500 рублей и постановили оторвать пленку. По данным канала, ему пригрозили 15 сутками ареста.

Нападающий провел четыре сезона в составе московского «Спартака». За один из них он установил рекорд - за красно-белых забил 14 мячей за сезон в РПЛ. В СМИ появилась информация о том, что Соболев готовится к трансферу в «Зенит». Бывший футболист Максим Деменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что покупкой нападающего «Спартака» петербуржцы хотят ослабить столичную команду.

Спортсмены Спартак Иномарки

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