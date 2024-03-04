Теннисисту Рублеву простили использование ненормативной лексики

Ассоциация теннисистов-профессионалов рассмотрела апелляцию Рублева, которую игрок подал после того, как был снят с полуфинальной игры, и учла показания теннисиста и официальных лиц. Кроме того, представители организации изучили соответствующие видео- и аудиоматериалы.

Согласно решению АТР, наказания, связанные с невыполнением обязательств, в том числе потери рейтинговых очков и призовых денег, «были бы несоразмерными в данном случае». В результате Рублев получит за турнир более 157 тысяч долларов и 200 рейтинговых очков. Россиянин таким образом сохранит пятую строчку в рейтинге ATP.

Изначально Рублева дисквалифицировали из-за ненормативной лексики в адрес судьи. Словесная перепалка произошла в ходе полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Дубае.